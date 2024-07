Neuss (ots) -Nachdem die natürlichen Ressourcen der Erde am 1. August im Jahr 2024 wieder viel zu früh aufgebraucht sind, werden innovative Lösungen und sogenannte "Green Jobs" immer wichtiger. Das bestätigt die "State of the Science Insights" Studie von 3M: Für 55 % der Deutschen, sind grüne Arbeitsplätze für die Eindämmung des Klimawandels essenziell.Der Sommermonat August ist für viele Menschen unbeschwerte Urlaubszeit. Doch in diesem Jahr steht der Monatsanfang auch für etwas Besorgniserregenderes: schwindende natürliche Ressourcen. Der "Earth Overshoot Day" fällt in diesem Jahr auf den 1. August. Das ist das Datum, an dem der Ressourcenverbrauch der Menschheit für das laufende Jahr die Kapazität der Erde übersteigt, diese in diesem Jahr noch zu regenerieren. In Deutschland war der "Earth Overshoot Day" sogar bereits am 2. Mai und damit nochmal früher als im Vorjahr.Grüne Arbeitsplätze sind entscheidend für die Erhaltung der RessourcenIn Deutschland stimmen laut der 3M Studie "State of the Science Insights" 55 % der Menschen zu, dass grüne Arbeitsplätze für die Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sind, während 62 % argumentieren, dass die Belegschaft mehr Mitarbeitende für grüne Arbeitsplätze benötigt."Die Reduzierung der Umweltbelastung und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen ist ein Thema, das uns alle auf der ganzen Welt betrifft - der "Earth Overshoot Day" ist eine wichtige Erinnerung daran", sagt Christin Schack, Geschäftsführerin von 3M in Deutschland. "3M verpflichtet sich, diese globalen Herausforderungen anzugehen, durch unser eigenes Handeln und durch Innovation und Technologie eine nachhaltigere Zukunft zu fördern." Die Entwicklung neuer Technologien wie Biotechnologie, künstliche Intelligenz und umweltschonender Produktion sind wichtige Instrumente bei der Erreichung der Klimaziele und ermöglicht die Schaffung innovativer neuer Lösungen, Prozesse und nachhaltiger Strukturen. Diese Ansätze eröffnen auch einen ganz neuen Beschäftigungszweig: grüne Arbeitsplätze, sogenannte "Green Jobs"."Green Jobs" beziehen sich auf Arbeitsplätze in einer Vielzahl von Sektoren und Branchen, die sich speziell darauf konzentrieren, die Umwelt positiv zu beeinflussen, entweder indem sie sie erhalten oder sogar wiederherstellen. Der Klimawandel zählt zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit zählt, daher erkennen immer mehr Menschen die Bedeutung dieser grünen Arbeitsplätze für innovative Lösungen und eine nachhaltigere Zukunft."Green Jobs" sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von 3MUnternehmen können grüne Arbeitsplätze und die dafür benötigten Fähigkeiten fördern. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind grüne Arbeitsplätze ein Bereich mit potenziell großem Wachstum. Durch die aktive Kuratierung neuer grüner Positionen und die Förderung der Schulung und Entwicklung grüner Fähigkeiten können Unternehmen branchenübergreifend daran arbeiten, ihre Umweltauswirkungen zu verringern. ""Green Jobs" helfen uns, nachhaltiger und ressourceneffizienter zu werden. Als Innovationsführer haben wir die Pflicht und Verantwortung, unsere Ressourcen und Innovationskraft zu nutzen, um die Entwicklung grüner Arbeitsplätze zu fördern, den Übergang von traditionellen Arbeitsplätzen zu grüneren, qualifizierteren Arbeitsplätzen zu unterstützen und die Öffentlichkeit über die Notwendigkeit dieser Rollen aufzuklären", fährt Schack fort. "Wir bei 3M engagieren uns aktiv, um das Bewusstsein für die Bedeutung qualifizierter und umweltfreundlicher Arbeitsplätze zu schärfen und diese voranzutreiben - in dem wir das Bewusstsein kontinuierlich stärken und neue Stellen mit einem zentralen Fokus auf Nachhaltigkeit einführen." Dazu gehört unter anderem die Position des Umweltingenieurs oder eines EHS-Ingenieurs (Umwelt, Gesundheit und Sicherheit).3M engagiert sich seit den 1970er Jahren für Nachhaltigkeit und ist ständig bestrebt, Lösungen zu entwickeln, die einen positive Einfluss auf das Klima haben. 3M nutzt seine wissenschaftliche Forschungskompetenz, um in Bereichen wie Dekarbonisierung, Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur Fortschritte zu erzielen. Auch eine nachhaltige Energieversorgung steht bei 3M im Fokus: Der Konzern reduziert seinen Energieverbrauch und produziert grünen Strom durch PV-Anlagen zum Teil selbst. Seit 2023 wird an allen 3M Standorten in ganz Deutschland ausschließlich Grün-Strom genutzt.Über 3M3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Mit 63.000 Mitarbeitern ist das Multitechnologieunternehmen weltweit in vielen Ländern vertreten. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 49 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio rund 60.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich und 3M kann stolz auf über 132.000 Patente im Laufe seiner Unternehmensgeschichte blicken. Rund ein Drittel seines Umsatzes macht 3M mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.3M ist eine Marke der 3M Company.Pressekontakt:Pamela AlbertTel.: +49 2131 14 2229E-Mail: palbert@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Original-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13650/5833979