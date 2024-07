Den Marktbedingungen zum Trotz: WienerAI als sicherer Hafen für Krypto-Anleger

Bitcoin und der restliche Kryptomarkt zeigen aufgrund aktueller Ereignisse rund um Mt.Gox- und DOJ-Bitcoin-Transfers einen hohen Verkaufsdruck und korrigieren kräftig nach unten. Während damit wieder zahlreiche Investoren mit Verlusten zu kämpfen haben, zeigt der Vorverkauf des Memecoin WienerAI ($WAI) enorme Stärke und steigert in den letzten Tagen seine Funding-Rate auf fast 9 Millionen US-Dollar. Die Kombination aus Memecoin und KI scheint den Investoren gut zu gefallen, und viele rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg nach dem Launch auf den dezentralen Börsen.

Unsicherheit im Bitcoin-Markt

Bei den aktuellen Ereignissen rund um Bitcoin ist es eigentlich verwunderlich, dass sich der Kurs der Leitwährung dermaßen gut hält. Im Falle der Mt. Gox-Gläubigerverteilung wurden bisher schon 59.000 Bitcoins an die zentralen Börsen transferiert. Erst vor wenigen Wochen verkaufte die deutsche Bundesregierung Bitcoin in Milliardenhöhe, und heute erreicht die Anleger die Nachricht, dass auch die US-Regierung 29.800 Bitcoin an unbekannte Adressen transferiert hat.

Der Launch eines jungen Tokens wie WienerAI kommt zu einem derartigen Zeitpunkt genau richtig. Mit dem extrem niedrigen Preis von 0,00073 US-Dollar und einer niedrigen Marktkapitalisierung bietet der Coin viel Platz für Wertsteigerungen. Die offizielle Presale-Phase endet in weniger als 24 Stunden, wobei der Launch des Tokens wahrscheinlich erst Anfang nächster Woche erfolgen wird.

Vorteile des Stakings während des Presales

Mit einer APY von 126% könnte es für Investoren noch immer interessant sein, den Token in den Staking-Vertrag zu sperren.

Einerseits beginnt die Verzinsung der Coins mit sofortiger Wirkung und wirft dadurch bereits passive Erträge ab. Andererseits zeigt eine hohe Stakingrate das Vertrauen der Investoren und Anlegerschaft in den Token. So sinkt der Verkaufsdruck beim Listing und immer mehr Anleger werden auf das längerfristige Wachstum des Coins bauen.

Nach sieben Tagen endet die Sperrfrist und die Token wie auch die Renditen können frei auf den dezentralen Börsen gehandelt werden. Auch Großinvestoren sind bereits auf den innovativen Meme-Coin aufmerksam geworden. So hat sich ein einzelner Investor mehr als 370.000 US-Dollar in den WienerAI-Token investiert, um noch vor Ende des Vorverkaufs von den potenziellen Steigerungen profitieren zu können.

AI Meme Coin $WAI: Der ChatGPT des Krypto-Tradings

Vielen sind Sprachmodelle wie ChatGPT bereits ein Begriff. Dieser neue Token will die Einfachheit und Intelligenz dieser Systeme in den Krypto-Handel bringen. Damit soll es für erfahrene Trader genauso wie für Krypto-Anfänger möglich sein, vielversprechende Handelsmöglichkeiten auf den dezentralen Börsen zu finden. Der große Vorteil dahinter ist, dass die künstliche Intelligenz im Hintergrund Analysen und Untersuchungen anstellt, welche sonst für Trader enorm zeitaufwendig sind. Mit dem Maskottchen des niedlichen Dackels möchte der Hundememe-Coin der treue Begleiter von Krypto-Investoren auf der ganzen Welt werden. Die Einfachheit und umfangreiche Funktionalität sollen dazu beitragen, das Tool an die Spitze der Tauschbörsen zu bringen.

Funktionen und Vorteile von WienerAI

Die umfangreichen Funktionen des geplanten Trading-Tools im Überblick:

Handelsempfehlungen: WienerAI analysiert die Coins und deren Trading-Verlauf und liefert die Begründung hinter den Handelsempfehlungen, was den Nutzern eine wertvolle Lernerfahrung bietet.

WienerAI analysiert die Coins und deren Trading-Verlauf und liefert die Begründung hinter den Handelsempfehlungen, was den Nutzern eine wertvolle Lernerfahrung bietet. Direkter Handel: Händler können Trades direkt über die Chatbot-Schnittstelle ausführen.

Händler können Trades direkt über die Chatbot-Schnittstelle ausführen. Gebührenfreier Tausch: WienerAI bietet null Gebühren für den direkten Tausch auf der Plattform.

WienerAI bietet null Gebühren für den direkten Tausch auf der Plattform. Schutz vor MEV-Bots: WienerAI schützt Benutzer vor (MEV) Bots, die durch Ausnutzung von Transaktionsschwächen Transaktionen zu ihrem Vorteil ausnutzen.

WienerAI schützt Benutzer vor (MEV) Bots, die durch Ausnutzung von Transaktionsschwächen Transaktionen zu ihrem Vorteil ausnutzen. Modulare Upgrades: WienerAI ist unendlich aufrüstbar, mit modularen technologischen Fähigkeiten, um in der sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Handelslandschaft relevant zu bleiben.

Nur mehr 20 Stunden bis zum Vorverkaufsende

Der Kauf von $WAI Coin gestaltet sich sehr einfach. Durch den Besuch der offiziellen WienerAI-Website finden Sie gleich zum Start das Kauf-Widget. Hier kann mit ETH, USDT oder BNB durch Kredit- und Debitkarten der Kauf getätigt werden. Dazu muss nur zuvor eine kompatible Wallet mit der Website verbunden werden.

Sicherheit und Community

WienerAI setzt nicht nur bei seinen Handelsempfehlungen auf Sicherheit. Auch der Smart Contract des Meme-Coin wurde von einem unabhängigen Auditierungsunternehmen geprüft. In der Prüfung von SolidProof wurden dabei keine Probleme festgestellt, wodurch die Gefahr eines Rug-Pulls oder ähnlichen Scams minimiert wird. Auch die Community rund um das Projekt ist äußerst aktiv und schon in gespannter Erwartung auf den Launch des Tokens. Die Nachrichten auf Telegram und X halten interessierte Investoren auf dem Laufenden.

