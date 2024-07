Andere können es besser als Deutschland! In diesem Zusammenhang blicken wir in der neuen Ausgabe des Aktionärsbriefes ab Mittwoch 15 Uhr kurz auf Griechenland, welches 2024 um 2,3 bis 2,4 % wachsen wird. Wer hat das größte Potenzial hier im Bankensektor? Im Rennen sind Alpha Bank, Eurobank, Piraeus Bank und National Bank of Greece.Ihr Volker SchulzBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.