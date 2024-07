Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland ist nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Juli wieder leicht auf 2,6% Y/Y (HVPI) gestiegen, die Kernrate (VPI) ohne Nahrungsmittel und Energie verblieb bei 2,9% Y/Y, so die Analysten der Nord LB.Die Schnellschätzungen aus einzelnen Bundesländern würden auf eine weiterhin hartnäckige Inflation hindeuten, die sich aus den Dienstleistungsbereichen speise. Die heute veröffentlichten Daten dürften der EZB aber insgesamt wohl kaum Steine in den Weg legen. ...

