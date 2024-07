© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Die jüngste Marktvolatilität lässt Anleger befürchten, dass der S&P 500 nach seiner Rallye in diesem Jahr weitere Verluste verbuchen könnte. Laut Bank of America (BofA) ist das wahrscheinlich. Laut Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie bei der Bank of America, steht dem breiten Marktindex tatsächlich ein Abschwung bevor. Seit 1936 hat es im Durchschnitt dreimal pro Jahr einen Rückschlag von fünf Prozent oder mehr gegeben, so Subramanian. Eine Korrektur von zehn Prozent oder mehr habe es im Durchschnitt einmal pro Jahr gegeben, sagte sie. "Wir sind also überfällig für einen Pullback" schrieb Subramanian und fügte hinzu, dass "in den kommenden Monaten ein …