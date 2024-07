Lotto global via Online-Plattformen: Die größten Jackpots der Welt

Mit Lottoland an bis zu 30 internationalen Top-Lotterien wie MegaMillions, PowerBall und El Gordo teilnehmen - einfach und sicher. Die größten Jackpots der Welt warten, ohne das Zuhause verlassen zu müssen.

Berlin, 30. Juli 2024. Die größten Lotterien weltweit spielen und gewinnen - man muss nicht in den jeweiligen Ursprungsländern wohnen, um daran teilzunehmen und den Jackpot zu knacken: Amerikanische Lotterien wie MegaMillions oder PowerBall, genauso wie die legendäre spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" können inzwischen bequem und online vom heimischen Sofa aus gespielt werden. Der international führende Online-Lotterie-Anbieter Lottoland eröffnet hier Zugang zu bis zu 30 Top-Lotterien rund um den Globus, zu denen selbstverständlich auch die Klassiker LOTTO 6aus49, EuroMillionen und SuperEnaLotto gehören.

Klassiker aus aller Welt

Nie war Lottospielen einfacher: Lottoland bringt den Lotto-Kiosk nach Hause - nutzerfreundlich, inklusive der weltweit größten Jackpots und oft sogar eigens aufgestockter Spezialjackpots. Lottoland bietet eine Übersicht über die beeindruckensten Lotterien:

PowerBall

PowerBall - Ziehungen immer dienstags, donnerstags und sonntags - ist eine der größten und beliebtesten Lotterien in den Vereinigten Staaten. Berühmt ist er für seine extrem hohen Jackpots, die oft die 100-Millionen-Dollar-Marke überschreiten und selbst die Milliarden-Grenze erreichen können. Ja, die Lotterie hält hier sogar den Weltrekord: Im November 2022 lag der Jackpot bei 2,04 Milliarden US-Dollar. Kein Wunder, dass der PowerBall seit seinem Start in 1992 Millionen Spieler in den USA und weltweit in seinen Bann zieht.

EuroJackpot

EuroJackpot ist nicht nur bei den Deutschen beliebt, sondern in ganz Europa bekannt. Offiziell wird die Lotterie in 18 europäischen Ländern gespielt. Zwei Mal pro Woche finden die Ziehungen in Helsinki statt, die dort auch live im TV übertragen werden. Die Lotterie bietet Jackpots, die von mindestens 10 Millionen Euro bis zu 120 Millionen Euro reichen können. EuroJackpot wurde 2012 ins Leben gerufen und hat sich schnell als eine der beliebtesten Lotterien in Europa etabliert.

MegaMillions

MegaMillions ist eine weitere große Lotterie in den USA, die für ihre gigantischen Jackpots bekannt ist - und daher regelmäßig für Massen-Hypes weltweit sorgt, so wie auch der PowerBall: Die Ziehungen finden zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags, statt. Der Mindestjackpot liegt bei 40 Millionen US-Dollar (ca. 33 Millionnen Euro), kann aber rasch in die Hunderte Millionen und sogar Milliarden steigen. Schließlich ist in den USA immer alles ein bisschen größer, getoppt nur von der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo".

El Gordo

Die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" ist die weltweite größte Lotterie der Welt - mit Gesamtgewinnen von mehr als 2,6 Milliarden Euro. Die Lotterie, die übersetzt "Der Dicke" heißt, hat sich längst über die spanischen Landesgrenzen hinaus etabliert und erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Erstmals 1812 ins Leben gerufen, ist die Lotterie besonders wegen ihrer hohen Gewinnchancen populär. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 100.000 - dabei gewinnt jedes sechste Los. Im Vergleich liegen die Chancen auf den Hauptgewinn bei LOTTO 6aus49 bei 1 zu 140 Millionen. Die stundenlange Ziehung ist eine regelrechte Show: Diese findet jährlich am 22. Dezember statt und ist für ihre originellen Zeremonien bekannt, bei denen Kinder vor Ort in Madrid die Gewinnzahlen singen.

Über Lottoland:

Lottoland wurde im Jahr 2013 gegründet und hat sich seitdem zum weltweit führenden Lotterieanbieter entwickelt. Lottoland zählt über 19 Millionen Kundinnen und Kunden und hält eine EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen, u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Lottoland zählt über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Als Online-Anbieter ermöglicht es Lottoland global, ortsunabhängig bzw. online an den größten und beliebtesten Lotterien weltweit teilzunehmen. Dazu zählen etwa die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" und die US-amerikanische Lotterie "PowerBall". Bei Trustpilot bewerten Kundinnen und Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,5 von 5 möglichen Sternen. Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt in diesem Sinne die Responsible Gaming Foundation. In puncto CSR tätigt das Unternehmen laufend Investitionen und widmet sich Klimaschutzprojekten, Wohltätigkeitsorganisationen, Tierschutzvereinen und Diversitätsinitiativen rund um den Globus. Darüber hinaus erreichte Lottoland als erster Lotterieanbieter weltweit Klimaneutralität.

Weitere Informationen unter www.lottoland.com und www.lottoland.com/ueber-uns

Enthaltene Werte: DE0009653386