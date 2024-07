Filo Mining Corp. gab vor Kurzem den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit BHP Group Ltd. und Lundin Mining Corp. bekannt, wonach die Käuferparteien alle ausstehenden Stammaktien von Filo, die sie nicht bereits besitzen, im Rahmen eines Arrangement-Plans erwerben werden.



Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden die Aktionäre von Filo, mit Ausnahme von BHP und Lundin Mining, insgesamt ca. 4,1 Mrd. CAD bzw. 33,00 CAD pro Filo-Aktie auf Basis des volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurses der Aktien von Lundin Mining zum gestrigen Börsenschluss an der TSX erhalten. Die Filo-Aktionäre können wählen, ob sie die Gegenleistung in Form von (i) 33,00 CAD in bar pro Filo-Aktie oder (ii) 2,3578 Lundin Mining-Aktien pro Filo-Aktie oder in Form einer Kombination aus Bargeld und Aktien erhalten möchten. Die gesamte Barzahlung unterliegt einer maximalen Barzahlung von ca. 2.767 Millionen CAD (entspricht 68,2% der gesamten Barzahlung). Die gesamte Gegenleistung in Aktien unterliegt einer maximalen Gegenleistung in Aktien in Höhe von 92,1 Millionen Lundin Mining-Aktien (entsprechend 31,8% der gesamten Gegenleistung). Bei Aktionären, die keine Wahl treffen, wird davon ausgegangen, dass sie sich für eine Barabfindung entschieden haben. Die Barabfindung entspricht einem Aufschlag von 32,2% bzw. 25,8% auf den unbeeinflussten volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs bzw. den unbeeinflussten Schlusskurs der Filo-Aktien an der TSX für den Zeitraum bis zum 11. Juli 2024, dem Tag vor den Pressespekulationen über eine Transaktion. Es wird erwartet, dass die Aktionäre von Filo nach Abschluss der Transaktion eine Beteiligung von rund 11% an Lundin Mining auf vollständig verwässerter Basis halten werden.



Filo ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung der zu 100% unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in der argentinischen Provinz San Juan und der angrenzenden Region III in Chile konzentriert.



Lundin Mining ist ein diversifiziertes kanadisches Basismetall-Bergbauunternehmen mit Betrieben und Projekten in Argentinien, Brasilien, Chile, Portugal, Schweden und den USA, das hauptsächlich Kupfer, Zink, Gold und Nickel produziert.



Die BHP Group ist ein börsennotiertes Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Sitz in Melbourne. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Abbau von Industriemetallen (vor allem Eisenerz und Kupfer) und die Förderung von Erdöl, Erdgas und Kohle. BHP ist der größte Industriekonzern Australiens und einer der größten Bergbaukonzerne der Welt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de