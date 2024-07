Ein Kauf dieses ETFs könnte sich lohnen, denn ein Analyst sieht ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent schon bis Ende des Sommers. Welcher ETF dahintersteckt und warum aktuell so hohe Kurschancen bestehen. ETFs sind in der Regel eigentlich nicht dafür bekannt, mal schnell so hohe Kursgewinne zu erzielen wie etwa Einzelaktien. Sie eignen sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die gerne auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder sogar ...

