Build Your Dreams-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Die Aktie büßt nämlich rund drei Prozent ein. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter? Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken. Jetzt brennt also die Luft! Mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...