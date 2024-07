EQS-News: Luanda International Fair (FILDA) / Schlagwort(e): Sonstiges

Luanda International Fair (FILDA) 2024 endet mit 1.771 teilnehmenden Unternehmen und Fokus auf Ernährungssicherheit und internationalen Partnerschaften



Luanda International Fair (FILDA) 2024 endet mit 1.771 teilnehmenden Unternehmen und Fokus auf Ernährungssicherheit und internationalen Partnerschaften Bestätigte sich die Messe als wichtiges Ereignis für die Etablierung Angolas auf der globalen Handels- und Investitionskarte, zog internationale Aufmerksamkeit auf sich und förderte die wirtschaftliche Diversifizierung des Landes LUANDA, Angola, 30. Juli 2024/APO Group/ - Die 39. Ausgabe der Luanda International Fair (FILDA) ( www.FILDA-Angola.co.ao ), die vom 23. bis 28. Juli in der Sonderwirtschaftszone Luanda-Bengo stattfand, wurde gestern mit bemerkenswertem Erfolg abgeschlossen und betonte die Teilnahme von 1.771 Unternehmen und einen bedeutenden Fokus auf "Ernährungssicherheit und internationale Partnerschaften". Angolas größte Geschäftsmesse wurde von der Vizepräsidentin der Republik, Esperança da Costa, der Staatsministerin für den Sozialbereich, Maria do Rosário Bragança, dem Premierminister von Portugal, Luís Montenegro, dem Verkehrsminister, Ricardo D'Abreu, dem Planungsminister, Victor Hugo Guilherme, dem Minister für Industrie und Handel, Rui Minguês, der Finanzministerin, Vera Daves de Sousa, João Baptista Borges, Minister für Energie und Wasser, dem Gouverneur von Luanda, Manuel Homem, sowie verschiedenen internationalen Delegationen, Botschaftern und Diplomaten besucht und verstärkte damit internationale Partnerschaften und Angolas Engagement für wirtschaftliche Diversifikation und nachhaltige Entwicklung. Während der Eröffnungszeremonie betonte die Staatsministerin für den Sozialbereich, Maria do Rosário Bragança, die den Präsidenten der Republik vertrat, die Bedeutung von FILDA für die Stärkung lokaler Wertschöpfungsketten und die Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung durch internationale Partnerschaften. Laut dem Veranstaltungsorganisator Bruno Albernaz, CEO der Grupo Arena, entschied sich die diesjährige Ausgabe von FILDA, die Lunda-Cokwe-Kultur zu ehren, um ihre entscheidende Rolle bei der Entwicklung der handwerklichen Industrie und der Erzeugung von Familieneinkommen anzuerkennen. Die Veranstaltung verzeichnete über 80.000 Besucher und zog mehr als 1.771 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern an, wodurch Angolas Position als attraktives Zentrum für internationale Geschäfte gestärkt wurde. Internationale Beteiligung Italien : Mit direkter Unterstützung der italienischen Handelsagentur (ICE) markierte Italien seine Präsenz mit dreizehn Unternehmen aus Branchen wie Lebensmittel, Landwirtschaft, Öl und Gas, Industrie, Ausrüstung, Bau und Restauration und zeichnete sich durch die Robustheit ihrer Beteiligung aus. Der Handel zwischen den beiden Ländern überstieg im ersten Halbjahr 2024 840 Millionen Euro und spiegelt das Vertrauen italienischer Investoren in den angolanischen Markt wider.

: Indonesien war bei seiner ersten Teilnahme mit 6 Unternehmen aus den Bereichen Handel, Kosmetik und Pharmaindustrie vertreten. Südkorea: Bei ihrem Debüt auf der FILDA wurde Südkorea von 4 Unternehmen aus den Bereichen Pharmaindustrie und Maschinenbau vertreten. FILDA 2024 diente als Plattform für wichtige Diskussionen über Logistik, Zertifizierung und Finanzinstrumente, die für die Stärkung der Ernährungssicherheit und die Förderung der Qualität angolanischer Produkte von grundlegender Bedeutung sind. Abgehalten in der Sonderwirtschaftszone Luanda-Bengo, spiegelt FILDA Angolas Bemühungen wider, das Geschäftsumfeld durch bedeutende politische, wirtschaftliche und soziale Reformen zu verbessern. In diesem Jahr bestätigte sich die Messe als wichtiges Ereignis für die Etablierung Angolas auf der globalen Handels- und Investitionskarte, zog internationale Aufmerksamkeit auf sich und förderte die wirtschaftliche Diversifizierung des Landes. Die Luanda International Fair (FILDA) ist eine der wichtigsten Geschäftsveranstaltungen in Angola und fungiert als Plattform für nationale und internationale Unternehmen, um ihre Innovationen zu präsentieren, ihre Geschäftsnetzwerke zu stärken und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Verteilt von der APO Group im Auftrag der Luanda International Fair (FILDA). Bild herunterladen: https://apo-opa.co/3Sq50iE



