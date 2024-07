Niemand wird gerne ungerechtfertigt gescholten. Doch genau das droht der BaFin im Fall der drohenden Insolvenz des Luxemburger Lebensversicherers FWU Life Lux, der auch in Österreich und Deutschland tätig ist. Das Unternehmen kann offenbar die Anforderungen hinsichtlich Solvenz- und Mindestkapital nicht mehr erfüllen und hat einen Insolvenzantrag gestellt - eine PLATOW-Anfrage an das Unternehmen blieb unbeantwortet. Aus diesem Grund hat die für das Unternehmen verantwortliche Luxemburgische Finanzaufsicht CAA ein Auszahlungsverbot verhängt, die österreichischen Kollegen bei der FMA ein Neugeschäftsverbot. Die laut Unternehmen rd. 300.000 Kunden (Beitragssumme insg. 9 Mrd. Euro) kommen also nicht an ihre Guthaben. Unter diesen befinden sich viele Deutsche, ...

