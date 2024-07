Der Anteil der Menschen, die pflegebedürftig werden, wächst - teilweise sogar stärker als gedacht. Angesichts der Defizite in der gesetzlichen Pflegeversicherung muss eine Lösung her. Vielleicht ja von betrieblicher Seite? Noch findet die bPV im Gegensatz zur bKV kaum Beachtung. AssCompact hat sich in der Branche umgehört, ob sich das zukünftig ändern könnte. Der Pflegebedarf in der Bundesrepublik Deutschland und auch die Kosten für die Betroffenen und Angehörigen steigen - eine Besserung ist nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...