Poodlana vs Pepe Unchained: Bei welchem Meme Coin lohnt sich der Einstieg?

Initial Coin Offerings sind bei Anlegern immer beliebter. Dabei handelt es sich um Möglichkeiten, neue Kryptowährungen noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen von den Entwicklern zu einem fixen Preis zu kaufen. Nach dem Listing an den Börsen kann der Kurs schnell explodieren, wenn sich der Coin durchsetzt. Allerdings muss das nicht immer der Fall sein, weshalb ein Investment in einen neuen Coin natürlich auch immer mit Risiken verbunden ist. Poodlana und Pepe Unchained erfreuen sich derzeit größter Beliebtheit bei Anlegern. Grund genug, einen Blick auf die beiden Projekte zu werfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich der Einstieg lohnen könnte.

Poodlana und Pepe Unchained: Das sagen die Zahlen

Beide Meme Coins haben inzwischen bereits eine beachtliche Reichweite und auch entsprechende Umsätze generieren können. Immerhin hat das ICO von Poodlana bereits über 3,6 Millionen Dollar eingebracht. Auf X konnte der Hunde-Coin bereits 9.000 Follower erreichen, was sich mit dem X-Account von Pepe Unchained deckt, der ebenfalls 9.000 Follower hat. Allerdings konnte Pepe Unchained ($PEPU) bereits über 6 Millionen Dollar umsetzen.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Tatsache, dass Pepe Unchained bei gleicher Reichweite fast doppelt so viel umsetzen konnte, kommt nicht ganz überraschend. Während es sich bei Poodlana um einen reinen Meme Coin handelt, liefert Pepe Unchained (PEPU) eine Neuheit: PEPU ist der erste Meme Coin, der mit einer eigenen Layer 2 Chain für Ethereum ausgestattet ist.

Eigene Layer 2 überzeugt Investoren

Die Ethereum-Blockchain ist weit verbreitet, hat aber dennoch ihre Schwächen. Nach wie vor ist Ethereum langsam und teuer im Vergleich zu anderen Chains. Layer 2 Lösungen ermöglichen schnellere und günstigere Transaktionen und eine Bridge auf Ethereum. Auf der Pepe Unchained Blockchain sollen Transaktionen bis zu 100 x schneller als auf Ethereum abgewickelt werden. Damit stehen die Chancen gut, dass sich die Layer 2 durchsetzt und sich ein ganzes Ökosystem um Pepe Unchained bildet, wenn auch andere Entwickler ihre Projekte hier launchen.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon:



Instant bridging between ETH and Pepe Chain

Lowest transaction fees

100x faster transaction speeds compared to ETH

Dedicated Block Explorer



Get ready to join the future with Pepe Unchained! pic.twitter.com/9gxNnddMyq - Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Auch wenn es schwer ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich ein neuer Meme Coin entwickeln könnte, kann es sich lohnen, vergleichbare Projekte anzuschauen. Wenn überhaupt, lässt sich Pepe Unchained nur mit Dogecoin vergleichen, der auch als Meme Coin mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist, auch wenn es sich dabei um eine Layer 1 handelt.

Wird PEPU der nächste DOGE?

Dogecoin ist der mit Abstand erfolgreichste Meme Coin und damit auch der Größte nach Marktkapitalisierung, was wohl auch auf die Blockchain, um die sich inzwischen auch ein ganzes Ökosystem gebildet hat, zurückzuführen sein dürfte. Natürlich hat auch Elon Musk seinen Teil dazu beigetragen, dass DOGE explodiert ist, aber die eigene Blockchain und die zahlreichen Anwendungsfälle, die damit einhergehen, dürfte wohl dafür verantwortlich sein, dass sich der Meme Coin schon seit Jahren in den Top 10 hält.

Während es sich bei Poodlana um einen Meme Coin handelt, der durchaus auch das Potenzial hat, viral zu gehen, könnte sich Pepe Unchained zu einem der wichtigsten Projekte in diesem Jahr entwickeln, da man nicht häufig die Gelegenheit hat, in einen neuen Coin mit einer eigenen Blockchain in einer so frühen Phase zu investieren. Außerdem ist Pepe Unchained mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die eine Rendite in Form von zusätzlichen Token abwirft.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Staking-Rendite wird anhand der Größe des Staking Pools dynamisch berechnet und ist daher vor allem am Anfang noch sehr hoch, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind. Derzeit liegt die APY bei 300 %, was dazu geführt hat, dass die meisten Käufer ihre $PEPU bereits staken. Dadurch sinkt das Angebot an frei handelbaren Coins beim Listing an den Börsen, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können, sodass eine Kursexplosion nach dem Launch umso wahrscheinlicher wird. In einigen Prognosen wird bereits davon gesprochen, dass $PEPU der nächste x100 Coin sein könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.