PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend moderat zugelegt. In der Euroregion stützten vor allem positive Konjunkturdaten die Stimmung, dort war die Wirtschaft im zweiten Quartal insgesamt gesehen stärker gewachsen als prognostiziert.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 4.841,00 Punkte aus dem Handel und auch die meisten anderen Börsen aus der Eurozone schlossen mit Gewinnen. In der Schweiz gewann der Leitindex SMI 0,55 Prozent auf 12.282,02 Zähler. Der britische FTSE 100 schloss mit minus 0,22 Prozent auf 8.274,41 Punkten.

Die Märkte seien in eher nervöser Stimmung, denn im Wochenverlauf stünden die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of England (BoE) an, sagte Investmentstratege Steve Clayton vom Broker Hargreaves Lansdown. "Da immer noch Zinssenkungen vor Jahresende eingepreist sind, steigt mit jedem Monat der Druck, dass sie auch tatsächlich kommen werden." Am Mittwoch werden von der Fed Aussagen zur Zinsentwicklung erwartet, aber noch kein Senkungsschritt.

Tags darauf steht die Entscheidung der BoE auf der Agenda. Lange wurde erwartet, dass sie die Zinsen zu senken beginnt - bis im Juni die Inflation überraschend hoch ausfiel. Seither herrscht Uneinigkeit, ob der Start im Vereinigten Königreich Anfang August erfolgen wird. Zahlreiche Experten erwarten einen ersten Schritt, andere wiederum verweisen auf die hartnäckige Teuerung, die dagegen spreche./ck/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545