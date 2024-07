Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Litheli (https://litheli.com/), eine Marke, die sich auf das Design und die Herstellung batteriebetriebener Produkte spezialisiert hat, gab heute die Markteinführung von FrozenPack bekannt, einem Allround-Rucksack-Autokühlschrank, der über einen Zigarettenanschluss im Auto und abnehmbare Batterien betrieben werden kann.FrozenPack bietet eine schnelle Kühlung in nur 15 Minuten von 25°C (77°F) bis 0°C (32°F), mit der niedrigsten Kühlung bis -20°C (-4°F), um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel und Getränke bei allen Abenteuern kühl bleiben. Mit einem um 77 % größeren Fassungsvermögen als herkömmliche sperrige Autokühlschränke ist er der ideale Kühlpartner für alle Arten von Ausflügen: im Auto, sicher auf dem E-Bike oder als Rucksack bei den wildesten Abenteuern."FrozenPack überwindet Grenzen und bringt Sie dorthin, wo Räder nicht hinkommen. Als Erfinder des INFINITY POWER SHARE (IPS) hat Litheli das Ziel, den Wert von abnehmbaren Batterien zu erhöhen und sie aus der Garage oder dem Werkzeugschuppen in die freie Natur zu bringen", sagte Ivy Ying, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Litheli.FrozenPack kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über einen Zigarettenanschluss im Auto oder über die U20 IPS SUPERATTERIE, die auch die universelle Stromquelle für alle Litheli U20-Produkte ist - von Gartengeräten bis zu Elektrowerkzeugen. Die U20-Batterie funktioniert als Powerbank zum Aufladen von elektronischen Geräten, einschließlich Laptops und Mobiltelefonen, und kann auch über den USB-C-Anschluss aufgeladen werden.Preisgestaltung & VerfügbarkeitDas Litheli FrozenPack ist ab sofort auf Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects/litheli-frozenpack-the-first-backpack-car-fridge/coming_soon) zum besonders günstigen Early-Bird-Preis von 219 USD (202 EUR) erhältlich, ein bemerkenswerter Preisnachlass gegeünüber 319 USD (294 EUR), mit Add-ons wie dem L-förmigen Gepäckträger für E-Bikes und Motorräder, dem eWagon W2 Pro für einfaches Cruisen, der Electric SUP Luftpumpe für abenteuerliche Wege und dem Flint 288 Generator für längeres Aufladen mit StromFrozenPack befindet sich bereits in der Massenproduktion und wird schon bald, Ende September, auf Amazon US, litheli.com und anderen Online-Websites erhältlich sein.Informationen zu LitheliLitheli wurde 2017 gegründet und ist der Innovator für neue Energie und Werkzeuge, die den Strom flexibel und die Werkzeuge einfacher zu nutzen machen. Als Erfinder der DC2.0-Batterieplattform und des Infinity Power Share (IPS) bietet Litheli ein unabhängiges und bequemes Energieerlebnis mit Solarmodulen, Kraftwerken und batteriebetriebenen Produkten für Nutzer in Innenräumen, im Garten, im Auto und im Freien.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469127/picture_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2469128/picture_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/litheli-bringt-einen-autokuhlschrank-mit-rucksackdesign-und-abnehmbarer-batterie-fur-ultimative-kuhlung-auf-den-markt-302209248.htmlPressekontakt:Jingle Liang,jingleliang@litheli.comOriginal-Content von: Litheli, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173078/5834017