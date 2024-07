DJ MÄRKTE EUROPA/Verhalten positiv durch die Berichtssaison

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ging es nach dem Rücksetzer am Vortag am Dienstag wieder vorsichtig nach oben. Damit setzte sich die Seitwärtsbewegung der letzten Tage weiter fort, während die Berichtssaison teils heftige Kursbewegungen bei den Einzelwerten auslöste.

Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 18.411 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,5 Prozent auf 4.841 Zähler nach oben. Kaum Impulse für die Anleihen lieferten die Verbraucherpreise aus Deutschland, die im Juli nur leicht auf 2,3 nach 2,2 Prozent im Vormonat gestiegen sind. Die Inflationsraten in Deutschland dürften nach Einschätzung von Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, auch in den kommenden beiden Monaten nur leicht über 2 Prozent liegen. Da ähnliche Entwicklungen im Preisniveau für den Euroraum wahrscheinlich seien, dürfte sich im September ein Fenster für eine Zinssenkung der EZB öffnen.

Übergeordnet warten Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Die Fed dürfte auf ihrer Sitzung den Leitzinskorridor zwar noch einmal bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. "Allerdings wird sie wohl eine bevorstehende Senkung vorbereiten, da sich ihre Risikoeinschätzung verändert hat", so die Commerzbank. An den Märkten wird eine Zinssenkung für September eingepreist.

Berichtssaison erreicht Höhepunkt auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Berichtssaison erreicht mit einer Flut an Geschäftszahlen in der laufenden Woche einen Höhepunkt auf beiden Seiten des Atlantiks. "40 Prozent der Marktkapitalisierung an der Wall Street werden in dieser Woche berichten, darunter auch vier der Glorreichen Sieben", so CMC.

Überraschend gute Daten legte Redcare Pharmacy (+9,3 %) vor. Wie Jefferies anmerkt, fiel das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 3 Prozent über der Marktschätzung aus. Positiv stimme, dass das Unternehmen den Marktanteil mit rezeptpflichtigen Medikamenten bis Juni auf 0,45 Prozent ausgebaut hat. Wie die Analysten anmerken, ist die Durchdringung dieses Segments von entscheidender Bedeutung für das Wachstum der Profitabilität in den kommenden Jahren.

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen ging es für Covestro 1,4 Prozent nach oben. Der Umsatz entspricht den Erwartungen, das EBITDA liegt einen Tick darüber. Covestro senkte die Ziele für das laufende Jahr, aus Marktsicht kommt dies allerdings nicht wirklich überraschend.

Der Aktienkurs von Heidelberg Materials (-0,9%) könnte auf kurze Frist schwächeln, weil sich Anleger nun einen besseren Überblick über das zweite Halbjahr verschaffen könnten, urteilte RBC-Marktanalyst Anthony Codling. Die Geschäftszahlen des Baustoffkonzerns zum zweiten Quartal seien mit Blick auf den Umsatz etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

FMC verbuchten trotz ordentlicher Geschäftszahlen Abgaben von 4,5 Prozent. Im Blick steht die Volumenentwicklung in den USA. Diese ist laut DZ Bank relativ schwach ausgefallen.

Diageo und Campari werden nach Zahlen gemieden

Diageo kamen an der Londoner Börse um 5,1 Prozent zurück. Belastend wirkte der zurückhaltende Ausblick des Getränkeriesen. Diageo geht für das laufende Geschäftsjahr von einem anhaltend schwierigen Umfeld aus. Die Citigroup erwartet, dass die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie für das laufende Jahr um 10 Prozent nach unten angepasst werden. Für Campari ging es nach Zahlenausweis um 2,8 Prozent nach unten.

Für den britischen Ölriesen BP ging es 0,3 Prozent nach unten. Der Nettogewinn fiel im zweiten Quartal mit 2,76 Milliarden Dollar über der Konsenserwartung von 2,54 Milliarden aus. Positiv ist laut RBC die Bestätigung des angestrebten Dividendenwachstums von 10 Prozent. Dies entspreche zwar den Erwartungen der Analysten, liege allerdings über der Marktschätzung, hieß es.

In Zürich verloren Clariant 8 Prozent. Der Chemiekonzern hat nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal seine Jahresumsatzprognose gesenkt.

Die Aktie von St. James's Place haussierte um knapp 25 Prozent und erlebte den größten Tagesanstieg seit 2008, nachdem das Vermögensverwaltungsunternehmen ein Kostensparprogramm vorgestellt hatte. Das in London notierte Unternehmen will durch sein Kostensenkungsprogramm bis 2027 jährlich rund 100 Millionen Pfund einsparen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.841,00 +25,61 +0,5% +7,1% Stoxx-50 4.441,05 +10,96 +0,2% +8,5% Stoxx-600 514,08 +2,29 +0,4% +7,3% XETRA-DAX 18.411,18 +90,51 +0,5% +9,9% FTSE-100 London 8.285,01 -7,34 -0,1% +7,2% CAC-40 Paris 7.474,94 +31,10 +0,4% -0,9% AEX Amsterdam 907,99 +3,87 +0,4% +15,4% ATHEX-20 Athen 3.555,34 -20,56 -0,6% +13,9% BEL-20 Bruessel 4.142,40 +25,55 +0,6% +11,7% BUX Budapest 73.475,88 -269,81 -0,4% +21,2% OMXH-25 Helsinki 4.525,81 +39,81 +0,9% -1,2% ISE NAT. 30 Istanbul 11.596,49 -67,66 -0,6% +44,6% OMXC-20 Kopenhagen 2.714,89 +34,54 +1,3% +18,9% PSI 20 Lissabon 6.699,06 -59,81 -0,9% +3,8% IBEX-35 Madrid 11.202,60 +84,80 +0,8% +10,9% FTSE-MIB Mailand 33.908,02 +267,19 +0,8% +10,8% OBX Oslo 1.349,03 -2,83 -0,2% +13,0% PX Prag 1.598,74 +0,24 +0,0% +13,1% OMXS-30 Stockholm 2.595,25 +15,25 +0,6% +8,2% WIG-20 Warschau 2.384,77 -34,35 -1,4% +1,8% ATX Wien 3.702,96 +39,92 +1,1% +6,4% SMI Zuerich 12.282,02 +67,12 +0,5% +10,3% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0807 -0,1% 1,0820 1,0822 -2,2% EUR/JPY 166,24 -0,3% 167,58 166,59 +6,8% EUR/CHF 0,9569 -0,2% 0,9599 0,9586 +3,1% EUR/GBP 0,8425 +0,1% 0,8422 0,8419 -2,9% USD/JPY 153,79 -0,1% 154,91 153,93 +9,2% GBP/USD 1,2827 -0,3% 1,2847 1,2854 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2569 -0,2% 7,2734 7,2695 +1,9% Bitcoin BTC/USD 66.156,20 -2,0% 66.490,90 67.693,90 +51,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,65 75,81 -1,5% -1,16 +4,6% Brent/ICE 78,46 79,78 -1,7% -1,32 +3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,48 33,85 +1,9% +0,63 +5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.386,27 2.384,04 +0,1% +2,23 +15,7% Silber (Spot) 27,97 27,93 +0,2% +0,05 +17,7% Platin (Spot) 956,65 953,10 +0,4% +3,55 -3,6% Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,7% -0,03 +2,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

