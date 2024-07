NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Volvo-B-Aktie auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 294 schwedischen Kronen belassen. Er habe nach den soliden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe immer noch das Risiko, dass das relativ hohe Engagement in Europa belasten könnte, falls sich der dortige Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte nicht zu erholen beginne./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446