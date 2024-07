© Foto: ---/kyodo/dpa



Rund um die USA bleibt die Unsicherheit groß. Was Yen und Pfund attraktiv macht und welche Termine wichtig werden.EUR/USD Das Währungspaar EUR / USD ist auch weiterhin stark von der politischen Unsicherheit geprägt. Nach dem Attentat auf Donald Trump und dem Rückzug von Joe Biden zu Gunsten von Kamala Harris stehen die Chancen für beide Kandidaten unentschieden. Hinzu kommt die Situation im Nahen Osten, was sichere Häfen, wie den US-Dollar, begünstigt. Dass es bereits ab September zu einer geldpolitischen Lockerung in den USA kommt, wird immer wahrscheinlicher. Zuletzt fiel die Inflation schwächer aus und auch die Arbeitsmarktdaten deuteten nicht mehr auf ein dynamisches Wachstum hin. …