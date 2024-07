The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2024



ISIN Name

CA29246V2030 EMPOWER CLINICS INC. NEW

CA88103M3003 TERRACE ENERGY CORP.

ES0105544003 OPDENERGY HOLDING EO-,02

FR0013181864 VIRIDIEN S.A. EO 0,01

SE0021615655 NEODYNAMICS AB

US12531Q2049 VIRIDIEN S.A.ADR 1 EO-,40

US61244M1099 MONTEREY ACQ COR.DL-,0001

US6525266093 NEWTEKONE NTS

XS1864418857 BANFF M. SUB 18/26 REGS