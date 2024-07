wO Börsenlounge: PayPal | Pfizer | BP & erste Klage gegen Crowdstrike auf dem Weg

Delta Airlines macht als erster Ernst. Die Fluglinie hat sich die Dienste eines bekannten Anwalts gesichert, um Schadensersatz von Crowdstrike zu fordern. Die Summe dürfte zwischen 350 und 500 Millionen Dollar liegen. Der Aktie von Crowdstrike bekommt das heute überhaupt nicht. Sie verliert in der Spitze rund 10 Prozent. Wird Crowdstrike jetzt die amerikanische Bayer mit einer Vielzahl an Klagen? PayPal legt heute erfreuliche Zahlen vor. Obwohl der neue Chef Alex Chriss jetzt etwas größere Töne spucken dürfte, hält er sich eher zurück. Er hat wohl aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. So passt alles zusammen und die Aktie kann noch weiter für Furore sorgen. Pfizer und Merck & Co haben …

