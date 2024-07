Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine positive Entwicklung an der XETRA-Börse. Nach einem verhaltenen Start bei 41,56 EUR konnte das Wertpapier im Tagesverlauf zulegen und erreichte zeitweise einen Höchststand von 41,80 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem im Kontext des kürzlich erreichten 52-Wochen-Tiefs von 40,14 EUR am 25. Juli 2024.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Trotz der jüngsten Kurserholung liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,28 EUR, das am 1. August 2023 verzeichnet wurde. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel wird auf 56,67 EUR taxiert, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 15,81 EUR. Die Dividende wird voraussichtlich stabil bei 2,56 EUR je Anteilsschein bleiben, was angesichts des aktuellen Kursniveaus eine attraktive Rendite darstellen könnte.

Porsche Automobil Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...