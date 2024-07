NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal nach Zahlen zum Umsatz in der ersten Jahreshälfte auf "Underperform" mit einem Kursziel von 362 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern sei mit seinen Zahlen knapp hinter den bereits gesenkten Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Erwartungen an Umsatz und Marge im Gesamtjahr dürften unter Druck geraten, da das Marktwachstum nachlasse./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 12:48 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321