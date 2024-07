Der Aktienkurs von NVIDIA bildet in seiner Aufwärtssequenz immer häufiger Konsolidierungen aus. So dauerte der letzte Kursanstieg, ausgehend vom 22. April 2024, nur noch 59 Tage. Aktuell befindet sich der Kursverlauf wieder in einer Konsolidierung. Nach einem Anstieg von 1.202 Prozent, basierend auf dem letzten partiellen Tief, ist die Luft etwas dünner geworden.Der KI-Platzhirsch NVIDIA hat am Aktienmarkt von einem beispiellosen Boom profitiert. Doch seit dem 20. Juni hat das Papier eine Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...