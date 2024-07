Der Pharmakonzern Merck & Co ist nach Quartalszahlen abgeschmiert. Zwar lagen die Ergebnisse für den Zeitraum von April bis Juni über den Erwartungen. Aber der Ausblick schmeckt Anlegern gar nicht. Nur Crowdstrike ist im S&P 500 schwächer.Der US-Pharmakonzern Merck & Co rechnet wegen anhaltend guter Geschäfte mit seinem Krebsmedikament Keytruda für 2024 in der Tendenz mit mehr Umsatz als bislang. Der Gesamterlös dürfte auf 63,4 bis 64,4 Milliarden US-Dollar (bis zu 59,4 Millairden Euro) steigen, ...

