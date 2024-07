Analyst erklärt: "Ethereum zeigt starke Anzeichen zum Wochenstart"

In der letzten Woche war Ethereum ($ETH) nicht gerade ein Investment, das seine Anleger glücklich machte. Obwohl seit Anfang Juli eine Erholungsrallye eingesetzt hatte, kam dieses ausgerechnet mit der Einführung der lang erwarteten Ethereum-ETFs zum Erliegen. Seitdem hatte der Kurs um über 13 % korrigiert und läuft seitdem mehr oder weniger seitwärts.

Viele Anleger warten schon darauf, dass Ethereum den nächsten Ansturm auf das Jahreshoch und in weiterer Folge auch auf das Allzeithoch macht. Dieser könnte gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegen. Denn wie der bekannte Analyst Michaël van de Poppe heute auf X (ehemals Twitter) erklärt, zeigt der Kurs von $ETH heute erstmals wieder Stärke. Das liegt darin begründet, weil er seit der Einführung der Ether-ETFs heute erstmals wieder innerhalb der US-Handelsstunden gestiegen ist.

For the first time, since the launch of the Ethereum ETF, price rallied back upwards during U.S. hours.



Crucial levels are 0.0515 BTC. If that breaks, it's party time.



Strong first signs of the week. pic.twitter.com/DysOtKMQpJ - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 30, 2024

Was der Kurs von Ethereum jetzt für einen starken Anstieg braucht

Der Kurs von Ethereum leidet derzeit sehr stark unter den Verkäufen des Grayscale Ethereum Trust. Dieser bestand schon vor den restlichen Ether-ETFs und hat mit 2,5 % p.A. mehr als 10-mal so hohe Gebühren wie diese. Daher ziehen viele Anleger ihre Mittel jetzt aus dem Ethereum Trust ab und planen, diese höchstwahrscheinlich umzuschichten. Bislang überwiegen aber die Verkäufer.

Das dürfte auch noch eine Weile so anhalten, denn der Grayscale Ethereum Trust hatte ursprünglich ein Volumen von 10 Mrd. Dollar. Es ist zu erwarten, dass mindestens die Hälfte abgezogen wird. Das bedeutet für Grayscale, dass sie $ETH verkaufen müssen. In weiterer Folge drückt das den Markt nach unten und ist ausschlaggebend für die Korrektur in $ETH. Wenn der Verkaufsdruck von Grayscale allerdings nachlässt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ethereum wieder in den Steigflug übergeht, was sich auch auf Pepe Unchained ($PEPU) auswirken könnte.

Pepe Unchained verbessert die Ethereum-Blockchain!

Pepe Unchained erinnert in vielerlei Hinsicht an den bekannten Meme-Coin $PEPE. Dieser läuft allerdings auf der alten Layer 1 Blockchain von Ethereum. Währenddessen hat $PEPU eine eigene Layer-2-Lösung, womit nicht nur PEPE, sondern auch die Ethereum-Blockchain revolutioniert wird. Für Pepe Unchained hat das zahlreiche einzigartige Vorteile. So sind Transaktionen auf der Pepe Unchained Layer 2 bis zu 100-Mal schneller und viel günstiger als auf der Ethereum-Blockchain. Das könnte nach dem Start das Handelsvolumen explosionsartig ansteigen lassen, was sich in hohen Kurssteigerungen äußern könnte.

($PEPU hat eine eigene Blockchain, die ein Upgrade zur herkömmlichen Blockchain von Ethereum darstellt - Quelle: pepeunchained.com)

$PEPU hat also nicht nur den Vorteil eines bekannten und beliebten Memes, sowie einer starken Community mit fast 14.000 Followern auf X und Telegram, sondern auch technische Upgrades. Damit ist $PEPU der erste Meme-Coin mit eigener Layer 2 Chain. Analysten gehen daher davon aus, dass das Potenzial von Pepe Unchained irgendwo zwischen x50 und x200 liegt.

Gerade am Start könnte der Kurs sehr schnell explodieren, da sich im Staking-Pool bereits 532 Mio. Token befinden. Diese werden in der ersten Handelswoche für den Verkauf gesperrt, weshalb beim Start das Angebot verknappt sein könnte. Pepe Unchained hat also großartige Chancen auf einen erfolgreichen Start. Der Preis der Tokens erhöht sich allerdings schon morgen, weswegen Eile geboten ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.