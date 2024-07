Apple AAPL: Sorgt die Upgrade-Welle bald für neuen Schwung?

Neue KI-Funktionen mit Apple Intelligence!

Rücksetzer vom Allzeithoch, Quartalszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss!

Apple (AAPL) - ISIN US0378331005

Rückblick: Mit einem Kursplus von fast 22 Prozent in sechs Monaten notiert die Apple-Aktie nach einem Rücksetzer vom Allzeithoch zwischen den gleitenden Durchschnitten und hat dort eine kleine Seitwärtsrange aufgebaut, der bald ein Breakout folgen könnte.

Apple-Aktie: Chart vom 30.07.2024, Kürzel: AAPL Kurs: 218.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung wäre ein klares Kaufsignal. Vorsichtige Trader sollten allerdings die Quartalszahlen am Donnerstag, 4:30 p.m. Eastern Time berücksichtigen, weil die Börse rund um die Earnings immer wieder für Überraschungen gut ist.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der unteren geleben Linie sollten wir vorsichtiger agieren und auf ein neues, vielleicht noch besseres Setup warten.

Meinung:

Apple hat die erste Version von Apple Intelligence in der Entwickler-Beta von iOS 18.1 eingeführt. Diese KI-basierte Funktionsreihe soll Siri verbessern, E-Mails und Bilder generieren sowie Benachrichtigungen sortieren. Experten vermuten, dass Apple Intelligence nicht gleichzeitig mit der neuen iPhone-Hardware und iOS 18 im Herbst erscheinen wird. Die Branche erwartet, dass die Integration von KI in Apples Betriebssystem zu einer Welle von Upgrades führen könnte, zumal das System nur auf den neuesten iPhone-Modellen (ab iPhone 15 Pro) funktionieren wird. Der Umstieg auf die neuen Geräte soll also noch einmal beschleunigt werden, was dem Kurs der Apple-Aktie neuen Schwung verleihen kkönnte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3347.59 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11515.9941 Mio. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/apple-das-ist-bei-kuenstlicher-intelligenz-fuers-iphone-geplant-20363031.html

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2024

Autor: Thomas Canali

