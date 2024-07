Die Tencent-Aktie verzeichnete am Frankfurter Aktienmarkt einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 41,60 Euro. Trotz positiver Quartalsergebnisse, die am 14. Mai 2024 veröffentlicht wurden, konnte das Papier nicht an Wert gewinnen. Im ersten Quartal 2024 erzielte Tencent einen Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,12 HKD darstellt. Der Umsatz stieg leicht auf 173,53 Milliarden HKD.

Ausblick und Dividendenprognose

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 20,59 CNY. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,46 CNY je Aktie, was eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 48,00 Euro, während das Tief bei 30,51 Euro verzeichnet wurde. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 14. August 2024 veröffentlicht.

