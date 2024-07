Die Unilever-Aktie zeigte am Montag im Londoner Handel eine volatile Entwicklung. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 47,28 GBP, schwankte im Tagesverlauf zwischen 47,09 GBP und 47,43 GBP. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive des Konsumgüterriesen stabil. Das 52-Wochen-Hoch von 47,79 GBP, erreicht am 29. Juli 2024, liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs, was auf ein robustes Wachstumspotenzial hindeutet.

Dividendenaussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,51 GBP, was die aktuelle Bewertung der Aktie weitgehend bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR erwartet, was die solide Geschäftsentwicklung von Unilever unterstreicht.

