Krypto News: US-Regierung besitzt Mrd. SHIB, aber Konkurrent holt auf

Im Zuge der Verschiebung der Bitcoins der US-Regierung wurde von Analysten enthüllt, dass der Staat auch noch einige weitere Kryptowährungen hält. Dabei ist herausgekommen, dass er laut den Angaben von Arkham Intelligence ebenfalls 54,89 Mrd. Shiba Inu ($SHIB) hat.

Zeitgleich konnte sich PlayDoge ($PLAY), einer der gefragtesten Konkurrenten, mit seinem Vorverkauf bereits an die Marke von 6 Mio. USD annähern. Somit kann der GameFi-Memecoin im Vergleich zu seinem Vorläufer weiter aufholen, während das Projekt Wellen im Krypto-Space schlägt.

Memecoins sind in diesem Jahr der beliebteste Narrativ des Kryptomarktes. Dies lässt sich unter anderem an ihrem durchschnittlichen 8,6-mal höheren Kursgewinnen im ersten Halbjahr im Vergleich zum nächsten Kryptosektor sowie der anhaltenden Dominanz des DEX-Handelsvolumens von bis zu 67 % erkennen.

PlayDoge will einiges mehr als Shiba Inu bieten, wozu unter anderem seine Shiba Inus zählen, welche die Krypto-Community endlich als virtuelles Haustier auf ihren Handheld-Geräten erleben kann. Dieses wurde von den kultigen Tamagotchis aus den 90er-Jahre inspiriert und weiter optimiert.

Geld ist scheu, wie ein Reh und so flüchtet das intelligente Kapital nun aufgrund der möglichen Abverkäufe durch die Bitcoin-Bestände der US-Regierung in die sichereren Investmentoptionen. Eine Möglichkeit stellen dabei Presales dar, weil die Anleger bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse keinerlei Kursverluste erleiden, aber Buchgewinne erzielen.

In der aktuellen Phase können die Coins für einen Preis von 0,00524 USD gekauft werden. Die nächste Preiserhöhung wird jedoch schon in weniger als zwei Tagen erwartet. Allerdings kann dies auch schon früher geschehen, wenn das nächste Finanzierungsziel erreicht wird, wofür nur noch rund 600.000 USD fehlen.

Das vielversprechende Konzept von PlayDoge kann andere Projekte wie Popcat und sogar Hamster Kombat in den Schatten stellen, welche dennoch Hunderte Millionen von Nutzern in kurze Zeit erreichen konnte. Auch PlayDoge hat schon jetzt eine hohe Viralität, was auf eine vergleichbare Entwicklung hindeutet, insbesondere, wenn die Listung auf Binance erfolgt.

BTC werden von US-Regierung an CEX gesendet aber SHIB gehodlt

Kürzlich wurde berichtet, dass die BTC-Bestände des US-Justizministeriums an zwei Wallets einer zentralen Kryptobörse gesendet wurden. Dies deutet auf mögliche Verkäufe hin, wie dies in letzter Zeit regelmäßig geschehen ist und auch von der deutschen Regierung vollzogen wurde.

Im Gegensatz dazu wurden jedoch die $SHIB-Bestände der US-Regierung vorerst gehalten. Bisher ist noch unklar, warum sie sich dazu entschieden hat. Jedoch deutet es darauf hin, dass sie möglicherweise den Bullenmarkt abwartet, um auf diese Weise höhere Gewinne zu erzielen.

Insgesamt kommen die USA auf 54,89 Mrd. konfiszierte $SHIB-Coins, welche einen Wert von aktuellen 910.000 USD haben. Im Vergleich zu den von ihnen gehaltenen 203.239 BTC für 13,52 Mrd. USD ist dies jedoch deutlich weniger, sodass vielleicht erst mal nur die höheren Bestände verkauft werden.

Dennoch zählt die US-Regierung mit einer so hohen Anzahl von $SHIB-Coins zu den Shiba-Inu-Walen. Zudem ist es der einzige Memecoin mit dem Thema Hund, von welcher der Staat Kryptowährungen in Milliardenhöhe hält.

Nachdem der erste Schock der möglichen Verkäufe der US-Regierung verkraftet wurde, ergibt sich jedoch wieder ein deutlich bullischeres Handelsumfeld, welches auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist.

Unter anderem hat der kryptofreundliche US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump höhere Wahlchancen. Überdies erfolgt nach dem Bitcoin-Halving und der US-Wahl meist das Jahr mit den steilsten Kursanstiegen innerhalb des Vierjahreszyklus der Kryptowährungen.

Hinzu kommen die gestiegene Akzeptanz, die höhere Nachfrage durch die ETFs, die fortschreitende Bitcoin-Industrialisierung und vor allem die im September zu 87,7 % erwartete Zinssenkung der US-Notenbank, mit welcher wieder mehr Liquidität in die Märkte strömt, was die Kryptopreise deutlich anheben dürfte.

Der Kryptoanalyst ClayBro erwartet ebenfalls ein Comeback der Memecoins und dass sich $SHIB bereits im August stark entwickeln könnte. Zudem glaubt er, dass das Momentum eine perfekte Gelegenheit für PlayDoge innerhalb des von Memecoins angeführten Bullenmarktes bieten könnte.

PlayDoge ist ein Memecoin der zweiten Generation

Es gibt eine Vielzahl von nutzlosen und inhaltslosen Memecoins, welche jedoch nur spekulative Assets sind. Im Gegensatz zu diesen haben die Teams der führenden Memetoken erkannt, dass sie für den langfristigen Erfolg vermutlich auch einen größeren Nutzen und ein reales Geschäftsmodell bieten sollten.

PlayDoge startet hingegen schon von Beginn an mit einem nützlichen Konzept, was von der Vision des Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin inspiriert wurde, welcher vorschlug, dass man die viralen Memecoins mit einem nützlichen Geschäftsmodell wie GameFi kombinieren sollte.

Schon bald wird das erste Handyspiel von PlayDoge in den stark verbreiteten App-Stores von Google und Apple erscheinen, wo es von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gefunden werden kann.

Zudem wurden die damals außerordentlich populären Tamagotchis, die vorwiegend bei der im Web3 bisher noch unterrepräsentierten weiblichen Zielgruppe gut angekommen sind, noch optimiert. Unter anderem beinhaltet es einen Play-to-Earn-Mechanismus sowie zusätzliche Minispiele und Abenteuer.

Somit können die Gamer im Vergleich zum Original sogar Kryptowährungen verdienen, wobei diese anhand der gesammelten Punkte und den entsprechenden Ranglistenplatzierungen vergütet werden. Verwenden lassen sich die $PLAY-Coins innerhalb des Spiels und auf dem Kryptomarkt. Somit hat er einen deutlich höheren Nutzen als die meisten anderen Memecoins.

Im Gegensatz zu anderen Mobilegames sollen die Nutzer von PlayDoge nicht mit Werbeanzeigen überflutet werden, um Premium-Abonnements oder Ähnliches zu kaufen. Stattdessen will das Team großen Wert auf einen fesselnden Spielspaß legen, da dies wichtiger für den Erfolg eines Spiels ist, als die Nutzer auszunehmen.

https://twitter.com/PlayDogeGame/status/1802293336364974337

Die App von PlayDoge befindet sich schon in der Entwicklung und es wurden bereits Ankündigungen von zusätzlichen Erweiterungen gemacht. So sollen weitere Funktionen hinzugefügt und der Nutzen des Coins gesteigert werden.

Das Potenzial von PlayDoge wird von einer zunehmenden Anzahl von Analysten hervorgehoben. Zu ihnen zählt die bekannte Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, welche PlayDoge als eines der besten P2E-Spiele zurzeit einstuft.

So kann man PlayDoge vor der ersten Listung und den anderen Investoren kaufen

Die Teilnahme an einem Presale ist nicht besonders schwer. Das Projekt PlayDoge wickelt diesen über seine Website ab, sodass Sie diese einfach nur besuchen und dann Ihre Wallet mit dieser verbinden. Danach können bereits die Coins BNB, USDT, ETH und Fiatwährungen für den Kauf verwendet werden.

Fast kein Memecoin macht sich die Mühe eines Audits. Das Team von PlayDoge geht jedoch einen anderen Weg. So wurde der Code von den Sicherheitsexperten von SolidProof überprüft und es wurden keinerlei Probleme festgestellt.

Damit Sie den exakten Termin für die erste Listung nicht verpassen und sich mit der PlayDoge-Armee austauschen können, sollten Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Wer nach Investments in optimierte Retrospiele und neue Memecoins mit einem Nutzen sucht, wird möglicherweise keine bessere Wahl als PlayDoge finden, der noch ein deutlich größeres Steigerungspotenzial als höher bewertete Memetoken besitzt, deren beste Zeiten mit Kursanstiegen von Hunderten Prozenten vorbei sind.

