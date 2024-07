Vor den am Mittwoch erwarteten Aussagen der US-Notenbank Fed zu Wirtschaft, Inflation und den Prognosen zur künftigen Zinsentwicklung kam es zu teils heftigen Kursbewegungen. Zugleich ging die Quartalsberichterstattung mit sehr gemischten Zahlenwerken von großen Unternehmen weiter, was für eine große Spreizung bei den Kursen sorgte."Klänge es nicht abgedroschen, könnte man meinen, noch nie war der Wortlaut in der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell so wichtig wie auf der morgigen Sitzung", ...

