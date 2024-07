Fusionsenergieunternehmen wird global und zieht eine breite Basis von Finanzakteuren an

Type One Energy gab heute den endgültigen Abschluss seiner 82,4 Millionen Dollar Seed-Finanzierungsrunde bekannt. Das Unternehmen und sein FusionDirect-Programm, das einen direkten Weg zur Kommerzialisierung der Fusionsenergie beschreitet, haben damit eine breite Basis von globalen Investoren gewonnen. FusionDirect soll bis zum Jahr 2030 zum Start des Pilotprojekts für ein Fusionskraftwerk von Type One Energy mit einem Eigentümer/Betreiber führen.

Zu den prominenten neuen Aktionären von Type One Energy gehören Centaurus Capital, GD1 aus Neuseeland sowie Foxglove und andere Fonds aus Australien. Diese globale Unterstützung unterstreicht die wachsende internationale Überzeugung, dass die Stellarator-Fusionstechnologie eine entscheidende Rolle bei der Vollendung des Übergangs zu einem kohlenstofffreien Energiesystem spielen kann. Im Gegensatz zur traditionellen Kernspaltung ist die Fusionsenergie die Kraft der Sterne sie wird aus Meerwasser gespeist, ist überall einsetzbar, inhärent sicher und hinterlässt keine langfristigen Abfälle. Diese einzigartigen Eigenschaften der Fusionsenergie sind es, die diese Technologie für die Akteure der Energiezukunft immer interessanter machen.

Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) spielt bei der Seed-Finanzierung von Type One Energy eine wichtige Rolle, da sowohl Fonds aus Neuseeland als auch aus Australien erstmals in die Fusionsenergie investieren. Der Co-Managing Partner des neuseeländischen Fonds GD1, Vignesh Kumar, erklärte: "Die Fortschritte, die Type One Energy in seinem FusionDirect-Programm erzielt hat, sein Zugang zu kritischer Infrastruktur wie den Supercomputing-Ressourcen des Oak Ridge National Labs, die Unterstützung durch das Milestone Fusion Development Program des US DOE und sein Fokus auf die Weiterentwicklung des FusionDirect-Programms in der ASEAN-Region, einschließlich Neuseeland, machten eine Investition in das Team und das Unternehmen zu einer sehr überzeugenden These für uns." Neben der Entscheidung von GD1, Anteilseigner von Type One Energy zu werden, haben sich wichtige Elemente des australischen Risikokapitalmarktes an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Der CEO von Foxglove, Gareth Hicks, mit Sitz in Perth, äußerte sich wie folgt zum Engagement Australiens bei Type One Energy: "Wir bekennen uns zur Energiewende und wollen uns an der Wertschöpfungskette neuer Lösungen für die wichtigsten globalen Herausforderungen beteiligen. Der partnerschaftliche Ansatz von Type One Energy bei der Kommerzialisierung der Fusion ist für uns wichtig."

Type One Energy hat nicht nur neue Investoren in den Fusionssektor gebracht, sondern auch bedeutende Zusagen von langjährigen Investoren in der Branche erhalten, darunter der Mitbegründer von Breakthrough Energy Ventures (BEV) und Gründer von Centaurus Capital, John Arnold.

"Die erfolgreiche Kommerzialisierung der Fusionsenergie wird eine entscheidende Rolle bei der Gewinnung sauberer, reichlich vorhandener Energie spielen", sagte Carmichael Roberts von Breakthrough Energy Ventures. "Die Stellarator-Fusionstechnologie bietet jetzt die Möglichkeit, direkt ein Fusions-Pilotkraftwerk zu entwickeln und einzusetzen, ohne dass weitere grundlegende wissenschaftliche oder technische Herausforderungen gelöst werden müssen. Type One Energy hat ein großartiges Team und eine hervorragende Strategie zusammengestellt, um den Einsatz der Fusionstechnologie weltweit zu beschleunigen."

Type One Energy zieht weiterhin einige der besten technischen und geschäftlichen Führungskräfte des Fusionssektors an. Mit vier Standorten in ganz Nordamerika und laufenden Initiativen zur weiteren Einbindung globaler Talente, Ressourcen und Interessengruppen für die Energiewende setzt das Unternehmen seine Strategie um, einen partnerschaftlichen, kapitaleffizienten, dekadischen Weg zur Kommerzialisierung der Fusion zu beschreiten.

"Indem wir unsere Finanzierungsrunde mit einem raschen, durchdachten Ausbau unserer organisatorischen Fähigkeiten verbunden haben, konnten wir unsere einzigartige Glaubwürdigkeit und unseren Shareholder Value in der privaten Fusionsbranche unter Beweis stellen", sagte Christofer Mowry, CEO der Type One Energy Group. Er fügte hinzu, dass "wir das Vertrauen neuer Interessengruppen in den Erfolg dieses wesentlichen Elements einer kohlenstoffarmen Energiezukunft zu schätzen wissen. Wir haben uns die nötige Zeit genommen, um ihnen diese neue Technologie und ihren Weg zur Kommerzialisierung näher zu bringen."

Über Type One Energy

Die Type One Energy Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mit nachhaltiger, erschwinglicher Fusionsenergie zu versorgen. Das 2019 gegründete und 2023 durch Venture Capital finanzierte Unternehmen wird von einem Team weltweit anerkannter Fusionswissenschaftler geleitet, die über eine langjährige Erfahrung im Bau von hochmodernen Stellarator-Fusionsmaschinen verfügen, sowie von erfahrenen Geschäftsleuten, die sich mit der Skalierung von Unternehmen und der Vermarktung von Energietechnologien auskennen. Type One Energy wendet bewährte fortschrittliche Fertigungsmethoden, moderne Computerphysik und supraleitende Hochfeldmagnete an, um sein optimiertes Stellarator-Fusionsenergiesystem zu entwickeln. Unser Entwicklungsprogramm FusionDirect verfolgt den risikoärmsten und zeitlich kürzesten Weg zu einem Fusionskraftwerk in den nächsten zehn Jahren und setzt dabei auf eine partnerschaftliche und kapitaleffiziente Strategie. Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und einen gerechten Zugang zu sauberer Energie ein. Für weitere Informationen besuchen Sie www.typeoneenergy.com oder folgen uns auf LinkedIn

