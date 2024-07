Wind River ein führender globaler Softwareanbieter für die intelligente Netzwerk-Edge, teilte heute mit, dass sich das weltweit führende IT-Unternehmen Codelab für Wind River Studio Developer entschieden hat, um seine DevSecOps-Prozesse und die auf dem Echtzeitbetriebssystem VxWorks basierenden Embedded-Lösungen und -Dienste zu stärken.

Die Softwareentwicklung für Embedded-Systeme wird immer komplexer und setzt einen DevSecOps-Ansatz für den gesamten Softwarelebenszyklus voraus. Moderne Cloud-native Tools und Techniken befähigen Softwareteams zur schnellen Bereitstellung von Innovationen, müssen jedoch auf die spezifischen Anforderungen von intelligenten Systemen und Embedded-Software zugeschnitten sein. Zudem müssen Cloud-native DevSecOps-Tools oft in die vorhandene Entwicklungsinfrastruktur eines Teams integriert werden, um schrittweise Verbesserungen der Workflows und Prozesse zu ermöglichen.

Studio Developer ist eine Edge-to-Cloud-DevSecOps-Plattform, die die Entwicklung, die Bereitstellung und den Betrieb unternehmenskritischer Systeme beschleunigt. Sie steigert die Produktivität und Effizienz des Software-Workflows durch den Einsatz skalierbarer Cloud-Ressourcen (bedarfsabhängig), Standardisierung von Automatisierungspipelines, Unterstützung einer Cloud-basierten Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Plattform, unkompliziertes Onboarding und eine verbesserte Rückverfolgbarkeit während des gesamten Prozesses der Softwareentwicklung.

"Wind River Studio Developer verschafft uns signifikante Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen unseres Softwareentwicklungs-Workflows. Die Flexibilität und der kollaborative Ansatz der Plattform werden unseren Softwareentwicklungszyklus vereinfachen und beschleunigen ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen, die in den Branchen, in denen wir tätig sind, erwartet wird", erklärt Radoslaw Borek, Managing Director bei Codelab. "Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere strategische Partnerschaft mit Wind River die Fähigkeiten von Codelab stärken wird, spezialisierte DevSecOps und VxWorks-basierte Embedded-Lösungen und -Dienstleistungen bereitzustellen, die unseren Kunden rund um die Welt einen beispiellosen Mehrwert liefern."

"Innovationen zu beschleunigen und zugleich die vorhandenen Assets, Systeme und Anwendungen zu nutzen und zu unterstützen, ist angesichts der Nachfrage nach mehr Intelligenz an der Netzwerk-Edge und der Entwicklung hin zu softwaredefinierten Systemen alles andere als einfach", so Sandeep Modhvadia, Chief Product Officer bei Wind River. "Studio Developer wurde entwickelt, um die Herausforderungen durch die zunehmende Komplexität moderner Softwareentwicklungsumgebungen zu überwinden, die die Automatisierung und DevSecOps-Ansätze behindern. Branchenführende Unternehmen wie Codelab setzen auf die Plattform, um ihre Innovationen zu beschleunigen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen."

Weitere Informationen über Wind River Studio Developer sind erhältlich unter www.windriver.com/studio/developer.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Über Codelab

Codelab ist ein führender Anbieter von Technologielösungen, der spezialisierte CI/CD- und DevOps-Dienste und -Lösungen für globale Automobil- und Industriekunden bereitstellt.

Codelab genießt einen langjährigen Ruf als vertrauenswürdiger Lieferant, der durch Continuous Integration- and Continuous Deployment-Lösungen (CI/CD) Entwicklungspipelines optimiert und Lieferprozesse verbessert. Unser tief reichendes Know-how erstreckt sich über elektronische Steuergeräte, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Kommunikationssysteme, aktive Sicherheit und autonome Plattformen, Cybersicherheit, Batteriemanagementsysteme, Infotainment-Fahrzeugplattformen (IVI) und Cloud-basierte Lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei einer schnellen, zuverlässigen und skalierbaren Softwarebereitstellung und gewährleisten robuste und sichere Systeme für verschiedene Anwendungen.

Codelab ist Teil der Beta Systems Group mit Hauptsitz in Berlin, die an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Codelab unter www.codelab.eu.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240730827957/de/

Contacts:

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com