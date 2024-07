Die Cybersicherheitsfirma Fortinet verzeichnete in den letzten sechs Monaten einen Kursrückgang von etwa 11%, was Anleger verunsichert. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen zu profitieren. Die globale Cybersicherheitsbranche wird voraussichtlich bis 2024 auf 308,8 Milliarden Dollar anwachsen, was Fortinets Wachstumspotenzial unterstreicht. Das Unternehmen setzt auf Innovation und bietet eine umfassende Palette von Sicherheitslösungen an, darunter die integrierte Security Fabric-Plattform.

Finanzielle Aussichten und Marktposition

Für das zweite Quartal 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 0,41 Dollar erwartet, was einem Anstieg von 7,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 8,4% auf 1,4 Milliarden Dollar steigen. Trotz starker Konkurrenz von Unternehmen wie Palo Alto Networks und Cisco Systems bleibt Fortinet aufgrund seiner innovativen Produkte und soliden Kundenbeziehungen wettbewerbsfähig. Die kürzliche Übernahme von Lacework könnte Fortinets Position im expandierenden SASE-Markt weiter stärken.

