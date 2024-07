TotalEnergies SE, ein führendes Unternehmen im Energiesektor, intensiviert seine Bemühungen im Bereich des Kunststoffrecyclings. In einer wegweisenden Zusammenarbeit mit Aduro Clean Technologies wird die Hydrochemolytische Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Rohstoffe weiterentwickelt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Prozess der Verwertung schwer recycelbarer Kunststoffe zu optimieren und zu skalieren. TotalEnergies stellt sowohl finanzielle als auch technische Ressourcen bereit, um die Integration dieser innovativen Technologie in bestehende Raffinerie- und Petrochemieplattformen zu beschleunigen.

Strategische Ausrichtung auf Kreislaufwirtschaft

Die Kooperation unterstreicht TotalEnergies' Engagement, bis 2030 30% kreislauffähige Polymere zu produzieren. Dieser Schritt fügt sich nahtlos in die Unternehmensstrategie ein, die auf die Förderung nachhaltiger Technologien und die Erschließung neuer Märkte im Bereich der Kreislaufwirtschaft ausgerichtet ist. Die Entwicklung eines praktikablen und skalierbaren kommerziellen Prozesses zur Umwandlung von Kunststoffabfällen könnte TotalEnergies eine Vorreiterrolle in diesem zukunftsträchtigen Sektor sichern und potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben.

