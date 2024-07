Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Carestream vor kurzem den Health Leaders Award in der Kategorie Dental von Grupo Mídia in Brasilien, einem renommierten internationalen Multimedia-Unternehmen, erhalten hat.

Diese renommierte Auszeichnung, die als die höchste Anerkennung in der Dentalbranche gilt, würdigt unsere Dentalfilme für ihre herausragenden Leistungen. Es gab insgesamt 23 Kategorien mit drei Gewinnern in jeder Kategorie.

Die Methodik zur Auswahl der Gewinner umfasste eine offene Abstimmung auf der Auszeichnungs-Website sowie eine Marktforschung, die von der Redaktionsgruppe der Grupo Mídia in den letzten 12 Monaten durchgeführt wurde.

Der Gewinn dieser Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement für hervorragende Leistungen und ein direktes Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres Teams. Wir freuen uns auf weitere Gelegenheiten, unser Engagement bei der Lösung der größten Herausforderungen unserer Kunden zu zeigen, mehr Wert zu schaffen und das gesamte Imaging-Erlebnis zu verbessern.

Ein großes Dankeschön an unser Team in Brasilien für seinen Beitrag zu diesem bedeutenden Sieg für Carestream!

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildsystemen für die zerstörungsfreie Materialprüfung sowie Präzisionsfilmen für eine breite Palette von industriellen, medizinischen, elektronischen und anderen Auftragsanwendungen. All dies wird durch ein weltweites Service- und Support-Netzwerk unterstützt Für weitere Informationen über das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie die Website www.carestream.com.

CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.

