Celebrity-Memecoin Schock Prognose: Vorsicht bei diesen Coins!

Noch vor kurze Zeit haben sich die Memecoin-Trader gierig auf den neusten Trend der Celebrity-Memecoins gestürzt. Allerdings hat eine neue Untersuchung nun zu einem ernüchternden Urteil geführt. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um alles über den Aufstieg, den Fall und das Potenzial der Celebrity-Memecoins zu erfahren.

Rasanter Aufstieg der Celebrity-Memecoins

Vor zwei Monaten hat sich ein neuer Trend am Markt der Memecoins abgezeichnet, welcher mit den PolitiFi-Token für primär Trump und dann dem Celebrity-Memetoken von Caitlyn Jenner ($JENNER) am 26. Mai begann. Dieser konnte innerhalb von nur vier Tagen um sensationelle 114.997 % steigen und somit viele Jahresanstiege von regulären Kryptowährungen eindrucksvoll in den Schatten stellen.

Daraufhin wurden viele weitere Celebrity-Memecoins erstellt, da auch andere Stars ihren Ruhm tokenisieren und davon zusätzlichen profitieren wollten. Nach Caitlyn Jenner entstand der Coin der australischen Rapperin Iggy Azalea ($MOTHER), der nach zehn Tagen bereits 360.028 % höhere notierte.

Anschließend wurden vor allem in Anlehnung an den ehemaligen Kickboxer Andrew Tate einige Celebrity-Memecoins kreiert. Von diesen stieg etwa Real Nigga Tate bis zu 154.647 %, Top G bis zu 124.736 % und Daddy Tate bis zu 448.942 %.

Celebrity-Memecoins verlieren deutlich an Wert

Auch wenn bei CoinGecko nur 8 Celebrity-Memecoins gelistet sind, so ist deren Dunkelziffer noch deutlich größer. Nun hat eine Untersuchung der Analysten von Bubblemaps jedoch herausgefunden, dass ein Großteil dieser deutlich an Wert verloren hat.

Von den insgesamt 29 aufgeführten Celebrity-Memecoins haben 21 Kursverluste von mehr als 90 % erlitten, was einem Anteil von 72 % entspricht. Zudem haben 13 von ihnen sogar mehr als 99 % ihres Wertes verloren.

https://x.com/SlorgoftheSlugs/status/1816283505804075184

Einige der höchsten Verluste erlitten Tripple Redd Ticker und 50 Cent. Auf der anderen Seite können sich einige der ersten Celebrity-Memecoins besser über Wasser halten. Zwar sind ihre Kursverluste auch erheblich, allerdings befinden sie sich mit weniger als 80 % noch immer in einem Bereich, aus welchem schon einige Memetoken impulsive wieder steigen konnten.

Daddy Tate hat im Vergleich nur 73,2 %, Caitlyn Jenner 75,0 % und Mother Iggy 78,7 % verloren. Ebenfalls neu unter den etwas stabileren Celebrity-Memecoins ist nun Alexis Texas mit 78,2 %, aber auch Barron Trump und Zack Morris konnten sich mit 80,2 % und 84,2 % noch einigermaßen halten.

Was hat zu dem Abverkauf der Celebrity-Memecoins geführt?

Die Analysten von Bubblemaps haben ebenfalls die Insiderbestände der einzelnen Celebrity-Memecoins analysiert, da bereits bei den ersten Token Skandale gemeldet wurden. So sollen JENNER und MOTHER von dem Instagram-Influencer Sahil Arora gegründet worden sein.

Dieser hatte sich jedoch laut Aussagen der Celebrities nicht an die Verhandlungsbedingungen gehalten, weshalb sich diese von ihm distanzieren. Ebenso gab es Berichte von hohen Insiderbeständen, welche zu einem starken Abverkauf geführt haben.

Ein ähnliches Schicksal hat auch die anderen Celebrity-Memecoins getroffen. So wurde bei einem Großteil von ihnen ein hoher Anteil der Coins von Insidern gehalten. Diese reichen von mindestens 20 % bis maximal 90 % der Gesamtversorgung.

Zu den Celebrity-Memetoken mit den geringsten Insiderbeständen zählen Davidoo und Iggy Azalea mit jeweils 20 %, Lil Pump mit 22 %, Caitlyn Jenner (SOL) mit 26 %, Rich the kid mit 29 % sowie Daddy Tate und JENNER (ETH) mit jeweils 30 %. Die höchsten Bestände gab es bei Sexxy Redd mit 90 %, Khamzat Chimaev mit 82 %, French Montana mit 79 % und Alexis Texas mit 78 %.

https://x.com/bubblemaps/status/1816845638891339811

Insiderbestände werden bei Memecoins von einigen Investoren äußert kritisch betrachtet, da sie Angst vor hohen Abverkäufen haben. Andererseits sind sie bei so gut wie allen anderen Kryptowährungen entsprechend der Tokenomics die Regel, da sie für den Aufbau der Projekte zurückgehalten werden.

Ohne die entsprechenden Mittel für die Finanzierung von Entwicklung, Community-Aufbau, Marketing, Staking und mehr können praktisch keine aufwendigen Projekte realisert werden. Sofern ein Memecoin allerdings keinen Nutzen hat, stellen Insiderbestände eine große Gefahr dar, weil sie auf Betrug hindeuten.

Am Markt der Memecoins geht es primär um Spaß, dennoch sollten Anleger auch hier ihre Due Diligence nicht vergessen, da gerade hier viele Betrüger zu finden sind, welche die leichtsinnige Zocker-Natur der Memecoin-Trader ausnutzen wollen. Ein Warnzeichen sind fehlende Sicherheitsüberprüfungen.

So können Sie Enttäuschungen von Celebrity-Memecoins vermeiden

Wie bereits erwähnt, spielt auch bei den Memecoins die Analyse eine gewisse Rolle. Seriöse Projekte lassen ihre Smart Contracts von Blockchain-Sicherheitsexperten überprüfen, damit Probleme mit dem Code ausgeschlossen werden können. Zu einigen der am stärksten verbreiteten Anbietern gehören SolidProof und Coinsult.

Auf diese Weise können 100-prozentige Auszahlungsgebühren, Auszahlungssperren, Rug Pulls durch Liquiditäts-Abzüge und andere böse Überraschungen vermieden werden, welche bei einer Vielzahl der neu entstehenden Memecoins zu finden sind. Daher sollte man auf Projekte mit Audits, Tools zur Überprüfung des Codes und der Distribution sowie etabliertere Teams setzen.

Somit können auch Rohrkrepierer leichter vermieden werden, wie es bei Memetoken von Amateuren nicht selten beobachtet werden kann. Schließlich kann heute jeder in wenigen Minuten einen eigenen Memecoin mit einem süßen Katzenbild erstellen, die wenigsten von ihnen überleben jedoch länger als ein paar Stunden.

Neben den bisher erwähnten Kriterien sollten die Memecoins auch das besondere Etwas besitzen, was sie von dem Rest des Marktes unterscheidet, sodass sie leichter in der Masse auffallen können. Zudem kann durch ein reales Geschäftsmodell eine natürliche Nachfrage aufgebaut werden.

Das sind die besten Memecoins zurzeit

Nicht viele Memetoken können diese strengen Kriterien erfüllen. Allerdings wurden von einigen Krypto-Experten, Memecoin-Tradern und Medien einige Projekte vermehrt hervorgehoben, was auf ein größeres Potenzial hindeutet.

Zu ihnen zählt der GameFi-Memecoin PlayDoge, welcher die in den 90er-Jahren populären Tamagotchis als Neuauflage in Form eines virtuellen Shiba Inus mit Play-to-Earn im Gegensatz zu anderen Memetoken erlebbar macht.

Aber auch das dezentral organisierte Gemeinschaftsprojekt von Shiba Shootout mit seinem SocialFi-, GameFi- und DeFi-Komponenten ist einer der heißesten Konkurrenten für Projekte wie Shiba Inu und Floki.

Besonders bemerkenswert ist auch die Entwicklung der Memecoin-Skalierungslösung Pepe Unchained, welche die Nachteile von Ethereum überwinden und ein neues Zeitalter für Kryptowährungen einleiten will. Als Ökosystem könnte er die Bewertung mehrerer Coins wie Layer-1s erreichen und besonders steil steigen.

Nicht vergessen werden sollte WienerAI, welches ein modulares KI-Trading-Ökosystem entwickelt. Dieses soll endlich auch Anfängern mithilfe eines praktischen KI-Chats die revolutionären Vorteile der künstlichen Intelligenzen erschließen, damit sie im Vergleich zu Profiinvestoren und in dem von 70 % von KIs dominierten Markt eine fairere Chance erhalten.

