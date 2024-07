Köln (ots) -Die Fischer an der Nordsee leben vom Krabbenfang. Seit Generationen schleppen sie mit Kuttern ihre Netze über den Meeresgrund. Umweltschutzverbände kritisieren die Fangmethode jedoch zunehmend. Die EU-Kommission schlägt ein schrittweises Verbot der Grundschleppnetzfischerei bis 2030 vor - auch im norddeutschen Wattenmeer. Viele Fischer fürchten deshalb um ihre Existenz. Die Fischerei steckt in einer Krise.Wie kann der Konflikt zwischen Fischern, Umweltschützern und Politik gelöst und die Fischerei nachhaltig und zukunftsfähig betrieben werden? Maike Hildebrand hat zu diesen Fragen recherchiert und mit Beteiligten gesprochen. "Kampf an der Nordsee - Doku über den Konflikt zwischen Fischern und Meeresschützern" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 01. August 2024, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Netz unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Lösungsansätze und Ideen gibt es viele: Wissenschaftler im Thünen-Institut für Seefischerei erforschen neue Fangtechniken, um die Krabbenfischerei naturverträglicher zu machen. An der Hochschule Leer haben Schiffbauer einen "Kutter der Zukunft" entwickelt, der klimaneutral angetrieben werden kann. Allerdings könnten die meisten Krabbenfischer so einen modernen Kutter nicht bezahlen. Das Einkommen ist stark schwankend, der Job hart und es fehlt der Nachwuchs.Eine neue Zusatzqualifikation soll deshalb die Einkünfte der Fischer absichern und zugleich für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Küstenfischer könnten zukünftig auch für die wissenschaftliche Forschung unterwegs sein, die Entwicklung von Fischbeständen beobachten, Daten sammeln und dabei als "Förster der Meere" dem bedrohten Ökosystem helfen. Der Beruf soll so für junge Menschen wieder attraktiv werden und als Kulturtechnik erhalten bleiben. Bis es jedoch Klarheit über die Zukunft der Fischerei gibt, werden mutmaßlich noch viele Jahre vergehen.Maike Hildebrand lebt in Bremen und arbeitet als Autorin von Dokumentationen und Features für die Hörfunksender der ARD und des Deutschlandradios. Häufig zu den Themen Soziales, Umwelt und Landwirtschaft.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:MDR KulturDonnerstag, 01. August 2024, 18:00 Uhrhr2-kulturDonnerstag, 01. August 2024, 18:04 UhrSWR 2 Freitag, 02. August 2024, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 03. August 2024, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 03. August 2024, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 03. August 2024, 18:05 UhrNDR InfoSonntag, 04. August 2024, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 04. August 2024, 13:04 UhrRedaktion: Tobias Nagorny (RB)Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD radiofeature 2024.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5834061