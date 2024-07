Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Neue Trailer für inZOI und Dark and Darker Mobile werden auf der gamescom 2024 im Rahmen des Opening Night Live (ONL) Showcase enthüllt.- PUBG-Entwickler kündigt Teilnahme an Opening Night Live und Einblicke in spannende persönliche Erlebnisse für Fans am Messestand an.- Der nächste globale Betatest für Dark und Darker Mobile soll am 1. August für ausgewählte Märkte beginnen.KRAFTON, Inc nimmt an der gamescom 2024 Opening Night Live am 20. August teil, wo epische Ankündigungen und neue Blicke auf die kommende PC-Lebenssimulation inZOI, und das Extraktions-RPG Dark and Darker Mobile präsentiert werden. Gamescom-Besucher sind eingeladen, den KRAFTON-Stand zu besuchen, um die kommenden Spiele des Entwicklers aus erster Hand zu erleben und interaktive Erfahrungen mit dem globalen Battle-Royale-Hit PUBG: BATTLEGROUNDS zu machen, zusammen mit einer Vielzahl von spannenden Events und Aktivitäten.Belohnungen freischalten und Next-Gen-Technologie auf dem inZOI-Stand entdecken Fans können den inZOI-Stand besuchen, um die erste globale Demonstration des Spiels zu erleben. Im Anschluss an die Vorführungen erhalten die Teilnehmer ein Begrüßungspaket und ein "Mitarbeiter"-Abzeichen, das ihren individuellen Avatar im Spiel zeigt. Die Besucher sind auch eingeladen, sich online an der Unterhaltung zu beteiligen. Es gibt zusätzliche Preise für diejenigen, die ein Foto ihres Abzeichens mit einem Hashtag auf SNS hochladen und dem offiziellen Discord-Kanal inZOI beitreten. Zusätzlich haben die Fans in täglichen Quizshows die Möglichkeit, von KRAFTON gesponserte Peripheriegeräte und andere Preise zu gewinnen. inZOI ist die nächste Evolution eines Lebenssimulationsspiels, in dem der Spieler die Rolle eines Gottes übernimmt und alles erschafft, was er sich wünscht, um sein ideales Leben zu leben, während er sich in verschiedenen Geschichten engagiert.In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit mit Samsung Display, werden im inZOI-Spiel 13 Samsung-Produkte der nächsten Generation zu sehen sein, darunter die Displays Round OLED, Flex S, Flex G, Rollable Flex und Flex Slidable. Diese hochmodernen Produkte von Samsung Display werden auf dem inZOI-Stand ausgestellt.Erkunden Sie mit Dark and Darker Mobile einen mit Beute gefüllten Kerker (Dungeon) Dark and Darker Mobile (DNDM) Fans können sich zum Dungeon-Themenstand begeben, wo sie an der ersten Offline-Demonstration außerhalb Koreas teilnehmen können. Die Besucher können spezielle Dark and Darker Mobile-Zaubererhüte und Aufkleber mit nach Hause nehmen, nachdem sie eine Umfrage ausgefüllt oder den täglichen Quiz-Wettbewerb gewonnen haben. Schließlich finden am Stand jeden Tag Cosplay-Shows mit verschiedenen Klassen in Dark und Darker Mobile statt. Der erste groß angelegte globale Betatest für Dark und Darker Mobile wird vom 1. bis 11. August in den USA, der Türkei, Japan und Korea durchgeführt.Verpassen Sie nicht den Nervenkitzel von PUBG: HOT DROP Köln 2024 Auf der PUBG: BATTLEGROUNDS können Besucher ihr Können am Schießstand unter Beweis stellen, um exklusive Fanartikel zu gewinnen und ihre Spielzeit auf Steam für zusätzliche Belohnungen im Spiel zu verifizieren. Die Cosplay-Community ist auch herzlich eingeladen, an den täglichen Events teilzunehmen, mit einem speziellen PUBG-Community-Treffen, PUBG: HOT DROP Köln 2024, das die Feierlichkeiten am 24. August abschließt. Fans können die OG PUBG Partner, Ehrengäste und das KRAFTON | PUBG BATTLEGROUNDS Team persönlich treffen.KRAFTON lädt alle Besucher der gamescom 2024 ein, an den Ständen von KRAFTON das Fest der Spiele und Innovationen mitzufeiern und ein unvergessliches Erlebnis zu erleben. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der gamescom 2024 von KRAFTON unter https://www.krafton.com/gamescom2024.Informationen zu KRAFTON, Inc: KRAFTON, Inc. hat seinen Hauptsitz in Südkorea und widmet sich der Entdeckung und Veröffentlichung von fesselnden Spielen, die Spaß und einzigartige Erfahrungen bieten. KRAFTON wurde 2007 gegründet und beherbergt weltweit bekannte Entwickler wie PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games und Flyway Games. Jedes Studio ist bestrebt, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und innovative Technologien zu nutzen. Ihr Ziel ist es, mehr Fans zu gewinnen, indem sie die Plattformen und Dienstleistungen von KRAFTON erweitern.KRAFTON ist verantwortlich für erstklassige Unterhaltungsangebote, darunter PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, DefenseDerby und TERA. Mit einem leidenschaftlichen und engagierten Team auf der ganzen Welt ist KRAFTON ein technologisch fortschrittliches Unternehmen, das über erstklassige Fähigkeiten verfügt und sein Geschäftsfeld auf Multimedia-Entertainment und Deep Learning ausdehnen will. 