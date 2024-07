ClickHouse, Inc. das Unternehmen hinter der weltweit schnellsten und beliebtesten Echtzeit-Analysedatenbank, freut sich, die Übernahme von PeerDB, einem führenden Anbieter von CDC-Lösungen (Change Data Capture) für Postgres-Datenbanken, bekannt zu geben. Diese strategische Akquisition unterstreicht das Engagement von ClickHouse, seinen Kunden unvergleichliche Echtzeit-Analysen und Datenintegrationsfunktionen zu bieten.

Die Technologie von PeerDB verkürzt die Zeit, die benötigt wird, um Daten in transaktionalen Datenbanken wie Postgres mit analytischen Datenbanken wie ClickHouse zu verbinden, und steigert so die Produktivität der Entwickler und die Time-to-Value bei der Entwicklung von datengesteuerten Echtzeitanwendungen. Mit der in ClickHouse Cloud integrierten PeerDB CDC-Technologie profitieren Anwender von einer nahtlosen Echtzeit-Datenreplikation von Postgres-Datenbanken zu ClickHouse.

"Wir freuen uns, PeerDB bei ClickHouse begrüßen zu dürfen", sagt Aaron Katz, CEO von ClickHouse, Inc. "Diese Übernahme entspricht unserer Mission, unseren Kunden die fortschrittlichsten und effizientesten Datenanalyselösungen zur Verfügung zu stellen. Durch die Integration der CDC-Technologie von PeerDB versetzen wir Postgres-Entwickler in die Lage, datengesteuerte Echtzeitanwendungen noch schneller zu erstellen. Jetzt müssen sie nur noch einen Spiegel zwischen ihren bestehenden Postgres-Datenbanken und ClickHouse konfigurieren, und schon stehen die Daten für blitzschnelle analytische Abfragen zur Verfügung."

Sai Krishna Srirampur, CEO von PeerDB, zeigte sich begeistert von der Zukunft: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ClickHouse. Diese Übernahme ist eine natürliche Entwicklung für uns bei PeerDB, da wir bereits viele gemeinsame begeisterte Nutzer mit ClickHouse haben. Postgres entwickelt sich zur de facto operativen Datenbank, während ClickHouse die schnellste analytische Datenbank der Welt ist. Beide entstammen demselben Open-Source-Ethos. Diese Übernahme schließt die Lücke zwischen Postgres und ClickHouse und ermöglicht es Unternehmen, ihre Betriebsdaten nahtlos für Echtzeitanalysen zu nutzen."

Javier Erro Garcia, Cloud Architecture Manager bei Vueling Airlines, freute sich ebenfalls über die bevorstehende Integration: "Als Nutzer sowohl von ClickHouse Cloud als auch von PeerDB freue ich mich sehr über diese Übernahme. Wir haben unsere Snapshot-Zeiten von Postgres zu ClickHouse bereits von über 10 Stunden auf 15 Minuten mit PeerDB reduziert. Die Kombination der leistungsstarken Analysefunktionen von ClickHouse mit den Echtzeit-Datenerfassungsfunktionen von PeerDB wird unsere Datenverarbeitungsabläufe erheblich vereinfachen. Diese Integration wird es uns ermöglichen, analytische Anwendungen schneller zu erstellen, was uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschafft."

Das kombinierte Fachwissen von ClickHouse und PeerDB wird den Weg für die Entwicklung neuer Funktionen und Möglichkeiten ebnen, die darauf abzielen, die sich entwickelnden Anforderungen datengesteuerter Unternehmen zu erfüllen. Kunden können sich auf eine tiefere Integration zwischen PeerDB Cloud und ClickHouse Cloud und die Unterstützung zusätzlicher CDC-Datenquellen freuen. Der technische Blogbeitrag von ClickHouse, in dem die Übernahme vorgestellt wird, enthält weitere Einzelheiten.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes, spaltenorientiertes OLAP-Datenbankmanagementsystem. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung von Analysen mit SQL-Abfragen in Echtzeit. ClickHouse wurde für die Analyse großer Datenmengen entwickelt und wird aufgrund seiner unübertroffenen Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von Branchenführern auf der ganzen Welt eingesetzt.

Über PeerDB

PeerDB ist ein führender Anbieter von CDC-Lösungen (Change Data Capture) für Postgres-Datenbanken. Die Technologie von PeerDB ermöglicht Datenreplikation und -synchronisation in Echtzeit und hilft Unternehmen, ihre Daten für Analysen und Entscheidungsprozesse aktuell und zugänglich zu halten.

PeerDB wurde Mitte 2023 von Kaushik Iska und Sai Srirampur gegründet und hat sich seither zu einem der führenden Anbieter von Postgres-Datenreplikationslösungen auf dem Markt entwickelt.

