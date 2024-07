Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Anstieg und bewegte sich im XETRA-Handel auf 66,04 EUR, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Trotz des Kursgewinns liegt der aktuelle Wert immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, das am 1. März 2024 erreicht wurde. Der Chemikalienhändler musste im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Milliarden EUR hinnehmen, während der Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR auf 0,98 EUR sank.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie. Die Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 79,70 EUR an, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Anleger dürfen sich voraussichtlich auf eine leicht erhöhte Dividende von 2,13 EUR freuen, verglichen mit 2,10 EUR im Vorjahr. Die Veröffentlichung der Q2 2024-Ergebnisse wird für den 13. August erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

