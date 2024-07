Scientist.com veranstaltet eine Webinarreihe, in der die Grundlagen neuronaler Netzwerke und die neuesten Anwendungen großer Sprachmodelle in der Biopharmabranche erforscht werden

Scientist.com, die führende Forschungsplattform für die Biopharmabranche, gab heute den Start einer mehrteiligen Webinarreihe bekannt, in der eine Gruppe von Experten über die Anwendung von KI in den Biowissenschaften diskutieren wird. Die Reihe wird Präsentationen von Chris Petersen, Gründer und CTO von Scientist.com, sowie von Sprechern von Certis Oncology, Private AI und anderen umfassen.

"Ähnlich wie die Einführung des PCs in den 1980er Jahren und des Internets in den 1990er Jahren bieten die KI-Technologien der 2020er Jahre eine noch nie dagewesene Möglichkeit, nahezu jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens zu verbessern", sagte Chris Petersen, Gründer und CTO von Scientist.com. "Diese Webinarreihe wird jedem helfen, die Grundlagen der Implementierung von KI in den Biowissenschaften zu verstehen."

Die ersten vier Folgen der Reihe bieten eine lehrreiche Erkundung von großen Sprachmodellen (LLMs), die die grundlegenden Prinzipien neuronaler Netzwerke und die Methoden abdecken, mit denen Sprachmodelle nummerische Darstellungen von Sprache verwenden, um menschenähnlichen Text zu interpretieren und zu generieren. In weiteren Episoden wird untersucht, wie Biopharmaunternehmen diese Technologien nutzen, um die Branche zu verändern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Um sich für kommende Webinare anzumelden oder auf frühere Webinare zuzugreifen, besuchen Sie https://www.bigmarker.com/series/2024-ai-innovation/series_details. Die nächste Folge ist für Dienstag, den 30. Juli 2024, um 9:00 Uhr PT geplant.

Um zu erfahren, wie Sie Forschungsdienstleistungen und -produkte über Scientist.com kaufen oder verkaufen können, besuchen Sie https://scientist.com

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte digitale Plattform für wissenschaftliche Forschung in der Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Arzneimittelforschung, wodurch Zeit und Geld gespart werden, und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien. Zudem stellt sie sicher, dass Forscher und Lieferanten die internen und externen Compliance-Anforderungen einhalten. Scientist.com betreibt private Forschungsplattformen für die Mehrheit der größten Pharmaunternehmen der Welt, über 100 Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Besuchen Sie Scientist.com, um mehr zu erfahren.

