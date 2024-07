Advanced Clinical, ein privates Unternehmen für klinische Forschungsdienstleistungen, das sich für eine bessere klinische Erfahrung während der gesamten Arzneimittelentwicklung einsetzt, freut sich, die Eröffnung eines neuen Büros in Ahmedabad, Indien, bekannt zu geben. Diese strategische Expansion ist ein bedeutender Meilenstein in den laufenden globalen Expansionsbemühungen des Unternehmens und unterstreicht das Engagement, den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden des Unternehmens gerecht zu werden und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu steigern.

Das neue Büro erweitert die globale Präsenz des Unternehmens und ermöglicht eine effizientere Betreuung der Kunden in verschiedenen Zeitzonen und Regionen. Durch die Nutzung der außergewöhnlichen Talente und Ressourcen, die in Indien zur Verfügung stehen, möchte Advanced Clinical Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbieten, die den dynamischen Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Julie Ross, President und CEO von Advanced Clinical, erklärte: "Aufgrund unseres anhaltenden Wachstums und der Nachfrage unserer Kunden wird unsere Niederlassung in Indien unseren Kunden einen nahtlosen Service bieten und gleichzeitig unsere Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik für die Durchführung von klinischen Studien stärken." Dr. Andreas Amrein, Senior Vice President und Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan, fügte hinzu: "Unsere erweiterte Präsenz wird zusätzliche klinische Kernlösungen bieten und die talentierten Fachkräfte in Indien nutzen, die mit unseren Werten übereinstimmen."

Bharat Doshi wurde zum General Manager des neuen Büros in Indien ernannt. Herr Doshi ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die CROs erfolgreich dabei unterstützt hat, eine skalierbare Präsenz in ganz Indien aufzubauen, Organisationen zu erweitern und Teams in Indien und Asien zu operationalisieren.

Über Advanced Clinical Advanced Clinical ist ein Unternehmen für klinische Entwicklung und strategische Ressourcen, das sich für eine bessere klinische Erfahrung während der gesamten Arzneimittelentwicklung einsetzt. Unser Ziel ist es, das Leben all derer zu verbessern, die von der klinischen Forschung betroffen sind. Dabei gehen wir jede Gelegenheit mit Weitsicht, Charakter, Belastbarkeit und Innovation an. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung helfen wir unseren Kunden, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem wir offene Gespräche führen und potenzielle Probleme durch unsere maßgeschneiderten Lösungen vorwegnehmen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren: www.advancedclinical.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240730989830/de/

Contacts:

Sam Mumbower

Senior Digital Marketing Communications Specialist

Advanced Clinical

smumbower@advancedclinical.com