Das Unterstützungsteam der emiratischen Polizei hat seinen Einsatz zur Unterstützung der französischen Polizei bei der Sicherung der Olympischen Spiele 2024 in Paris begonnen, die am Freitag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eröffnet wurden. Die Beteiligung der VAE an der Sicherung der Olympischen Spiele, die als "das größte Sportereignis aller Zeiten" bezeichnet werden, unterstreicht ihr Engagement für internationale Zusammenarbeit und Unterstützung bei Großveranstaltungen, um die Sicherheit, den Schutz und die Stabilität globaler Gemeinschaften zu gewährleisten. Dies stellt auch einen strategischen Pfeiler in der Vision der VAE dar, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240729397789/de/

Die Mitglieder des emiratischen Polizeiteams wurden im Vorfeld ihres Einsatzes in Paris umfassend geschult, um die französische Polizei bei der Sicherung der Stadien, Zufahrtsstraßen und Versammlungsorte der Mannschaften sowie der großen Menschenmengen zu unterstützen, die bei den Olympischen Spielen 2024 erwartet werden ein Ereignis, das Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt.

Polizeihundeeinheiten (K9) untersuchten die ausgewiesenen Gebiete auf der Grundlage eines intensiven Trainings und einer gründlichen Kartierung der Gebiete. Spezialisierte Teams führten im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben Fußpatrouillen in verschiedenen Teilen von Paris durch. Dies spiegelt die enge bilaterale Zusammenarbeit und die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den VAE und Frankreich wider.

Die Beteiligung der VAE an der Sicherung der Olympischen Spiele 2024 in Paris unterstreicht die Effizienz und Professionalität des emiratischen Polizeipersonals, das unter der Leitung und mit Unterstützung der obersten Führung seine Kräfte mit modernster Ausrüstung und erstklassigen Schulungen ausstattet, um ihre Fähigkeiten nach höchsten internationalen Standards zu verbessern. Dies wird es den Polizeikräften der VAE ermöglichen, Fachwissen und bewährte Verfahren mit ihren internationalen Kollegen auszutauschen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen weiter zu verbessern.

Das Unterstützungsteam der emiratischen Polizei besteht aus erfahrenen Beamtinnen des Innenministeriums sowie qualifizierten und ausgebildeten Spezialisten, die die verschiedenen Polizeibereiche, Polizeihundeeinheiten (K9) und Sicherheitsunterstützungsteams repräsentieren. Ihre Beteiligung wird dazu beitragen, den guten Ruf der VAE und ihre führende Rolle bei der internationalen Zusammenarbeit und im gemeinsamen Handeln zu festigen.

*Quelle: AETOSWire

Innenministerium der VAE

Raed Al Ajlouni +971504702790

Oder

Amanda Ayass +971567225338

amanda@securitymedia.ae