Die Nachfrage nach digitalen Diensten steigt sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Rechenintensität weiter an

Das Uptime Institute gab heute die Veröffentlichung seiner 14. jährlichen Umfrage unter globalen Rechenzentren, der "Annual Global Data Center Survey", bekannt. Die gestiegene Nachfrage nach digitalen Diensten, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Rechenintensität, stellt eine Herausforderung für die vorhandenen Infrastrukturen im Hinblick auf die erforderliche Stromversorgung und Kühlung dar. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, investieren Betreiber von Rechenzentren und ihre IT-Kunden verstärkt in ihre IT-Dienste und -Einrichtungen und greifen auf externe Dienstleistungen zurück. Die Effektivität und die Auswirkungen dieser Investitionen werden den Markt in den kommenden Jahren prägen.

"Unsere Daten zeigen, dass die Betreiber sich auf mehreren Ebenen auf große Veränderungen gefasst machen müssen", so Andy Lawrence, Executive Director of Research bei Uptime Intelligence. "Im Jahr 2024 erkennen wir, dass die Herausforderungen einer gestiegenen Nachfrage die Strom- und Kühlkapazitäten bestehender Anlagen belasten und weitere Investitionen erforderlich sind, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Zugleich muss die Branche die anhaltenden Personalprobleme im Auge behalten, um mit dem Kapazitätswachstum Schritt zu halten. Außerdem gibt es regulatorische Anforderungen, die nicht ignoriert werden können."

Die jährliche Umfrage des Uptime Institute, die nun bereits im 14. Jahr in Folge durchgeführt wurde, ist nach wie vor die umfassendste und am längsten laufende Studie ihrer Art. Die Ergebnisse dieses Berichts geben Aufschluss über die Arbeitsweisen und Erfahrungen von Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren in den Bereichen Resilienz, Nachhaltigkeit, Effizienz, Personal, Cloud und künstliche Intelligenz. Der Bericht vermittelt detaillierte Einblicke in die digitale Infrastrukturlandschaft und einen Ausblick auf ihre zukünftige Entwicklung. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts 2024 gehören:

Weniger als die Hälfte der Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren überwachen die Kennzahlen, die zur Bewertung ihrer Nachhaltigkeit und/oder zur Erfüllung anstehender regulatorischer Anforderungen erforderlich sind.

Die meisten Betreiber sind sich der Vorteile und des Potenzials von KI bewusst. Doch auch wenn viele Betreiber den Einsatz dieser Technologie in Zukunft planen, ist das Vertrauen in KI für den Einsatz in Rechenzentren im dritten Jahr in Folge gesunken.

Die Häufigkeit und Schwere von Ausfällen in Rechenzentren hat sich seit 2023 kaum verändert oder ist leicht zurückgegangen. Betreiber begegnen der zunehmenden Komplexität, Dichte und extremen Wetterbedingungen mit Investitionen und guten Managementpraktiken.

Die durchschnittliche Dichte der Server-Racks nimmt zu, liegt aber weiterhin unter 8 Kilowatt (kW). Die meisten Einrichtungen verfügen über keine Racks mit mehr als 30 kW, und diejenigen, die solche Racks haben, besitzen nur wenige. Dies wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich ändern.

Unternehmen decken ihre IT-Anforderungen weiterhin mit hybriden Architekturen. Inzwischen werden mehr als die Hälfte der Arbeitslasten (45 %) außerhalb des Unternehmens abgewickelt, was den allmählichen Trend der letzten Jahre fortsetzt. Viele Unternehmen unterhalten weiterhin eigene Rechenzentren.

Die Herausforderungen bei der Personalbeschaffung haben sich seit 2023 weder verbessert noch verschlechtert. Es sind weitere Anstrengungen erforderlich, um die Personalpools und Qualifikationen zu erweitern, sodass sie mit dem Tempo des Kapazitätswachstums Schritt halten können.

Die durchschnittlichen PUE-Werte stagnieren im fünften Jahr in Folge. Dieser Wert verschleiert jedoch die Fortschritte in neueren, größeren Einrichtungen.

Über die Umfrage:

Uptime hat die diesjährige jährliche Umfrage unter den globalen Rechenzentren, die Global Data Center Survey, in der ersten Jahreshälfte 2024 online und per E-Mail durchgeführt. Die Umfrageteilnehmer decken eine Vielzahl von Branchen in mehreren Ländern ab. Es wurden Antworten von insgesamt 879 Endnutzern gesammelt, die für die Umfrage registriert waren und mindestens eine Frage beantwortet haben. Über die Hälfte von ihnen stammt aus Nordamerika und Europa. Rund ein Drittel der Befragten arbeitet für professionelle IT-/Rechenzentrumsdienstleister (Mitarbeiter mit operativen oder leitenden Aufgaben in einem Rechenzentrum eines Drittanbieters), die beispielsweise Colocation-, Großhandels-, Software- oder Cloud-Computing-Dienste anbieten.

Erfahren Sie mehr:

Hier können Sie die Zusammenfassung des Berichts herunterladen und hier für das Webinar anmelden, das am 31. Juli um 9:00 AM PDT (9:00 AM PDT, 12:00 PM EDT und 5:00 PM BST) stattfindet und in dem die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus den Umfrageergebnissen vorgestellt werden. Um unserem Bright Talk Channel des Uptime Institute beizutreten, besuchen Sie bitte https://www.brighttalk.com/join/.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist eine globale Referenzz für digitale Infrastruktur. Mit mehr als 3.500 vergebenen Auszeichnungen in über 118 Ländern weltweit und über 1.000 derzeit aktiven Projekten in 80+ Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu verwalten.

Das Unternehmen setzt seit über 30 Jahren Branchenstandards hinsichtlich Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren und bietet Kunden so die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen ein Leistungsniveau erreicht, das ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Der Tier-Standard von Uptime ist der weltweit meistgenutzte und zuverlässigste Standard der IT-Branche für die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Angeboten gehören der Tier-Standard und die Zertifizierungen des Unternehmens, Management- und Betriebsprüfungen und -bewertungen, darunter die SCIRA-FSI-Risikobewertung für den Finanzsektor, die Nachhaltigkeitsprüfung und eine breite Palette weiterer Angebote in den Bereichen Risikomanagement, Leistung, Verfügbarkeit und verwandte Bereiche. Die Schulungsprogramme von Uptime Education wurden bereits von über 90.000 Experten für Rechenzentren erfolgreich absolviert und durch die Übernahme von CNet Training, Ltd. erweitert.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und unterhält zudem Hauptniederlassungen in London, Sao Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Taipeh. Außerdem sind Vollzeitmitarbeiter des Uptime Institute in über 34 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter uptimeinstitute.com.

