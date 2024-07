Sehr volatil ging es in den letzten Wochen an den Börsen zu. Hier setzten in etlichen Branchen und stark überkauften Werten Gewinnmitnahmen ein, so dass die Investoren nun nach neuen Einstiegschancen bei attraktiven und zurückgebliebenen Werten suchen. Interessant scheint z. B. der Biotechsektor im Allgemeinen zu sein. Wer Gewinner und wer Verlierer in den kommenden Wochen sein dürfte, lesen sie hier:

Den vollständigen Artikel lesen ...