Canva, ein weltweit führendes Unternehmen für visuelle Kommunikation mit mehr als 190 Millionen monatlich aktiven Nutzern, gab heute die geplante Übernahme von Leonardo.Ai bekannt. Als eines der am schnellsten wachsenden Startups in Australien und führendes Unternehmen für generative KI-Inhalte und -Forschung ermöglicht Leonardo.Ai Millionen von Menschen, ihre Ideen durch Bilder und Videos in produktionsfähiger Qualität zum Leben zu erwecken. Die Übernahme ergänzt das Angebot von Canva und unterstreicht die Vision des Unternehmens, eine erstklassige Suite visueller KI-Tools zu etablieren, was diesen Schritt zu einem wichtigen Meilenstein in seiner KI-Fortentwicklung macht.

Während KI weiterhin die Zukunft der Arbeitswelt und der visuellen Kommunikation prägt, wird die Übernahme die Investitionen von Canva in Forschung und Entwicklung beschleunigen und gleichzeitig das innovative Grundmodell von Leonardo für die Canva-Community weltweit verfügbar machen. Von der Erstellung von Assets für Marketing- und Werbekampagnen bis hin zur Visualisierung beeindruckender Innenraumkonzepte, der Weiterentwicklung von Nachbildungen und der Produktion dynamischer Videos die Technologie von Leonardo wurde in den letzten 18 Monaten für die Produktion von mehr als einer Milliarde Bilder verwendet.

Für Leonardo.Ai bietet sich damit die Gelegenheit, KI-Innovationen auf einem neuen Niveau zu entwickeln und gleichzeitig die Reichweite des Unternehmens zu vergrößern. Mit der Unterstützung von Canva wird der aktuelle Kurs des Unternehmens beschleunigt, um weltweit eine noch kreativere generative KI-Plattform aufzubauen.

"Wir sind begeistert, Leonardo.Ai bei Canva willkommen zu heißen zwei australische Unternehmen, die ihre Kräfte bündeln, um weltweit einzigartige Pionierleistungen im Bereich KI und Kreativität zu erzielen", so Cameron Adams, Mitbegründer und Chief Product Officer von Canva. "Dieser Bereich entwickelt sich ständig weiter, und die technische Führungsrolle und der Einfluss von Leonardo auf die Community sind definitiv nicht zu unterschätzen. Die Zusammenführung unserer Kompetenzen wird die Arbeit jedes unserer Teams beschleunigen und für anhaltende positive Entwicklungen sorgen. Wir können es kaum erwarten, loszulegen."

Weltweit führende generative KI-Fähigkeiten

Das Ende 2022 gegründete Grundmodell von Leonardo ermöglicht es Millionen von Menschen, Ideen mit beispielloser Kontrolle, Geschwindigkeit und Stilsicherheit in produktionsreife visuelle Inhalte zu verwandeln. Nutzer können in Sekundenschnelle mit einfachen Anweisungen Bilder in jeder gewünschten Ästhetik erzeugen, Videos erstellen, mit KI skizzieren und Modelle mit ihren eigenen Datensätzen trainieren.

Das neue Basismodell von Leonardo mit der Bezeichnung Phoenix hebt die Kontrolle des Erstellers auf die nächste Stufe, mit beispielloser Einhaltung von Vorgaben, kohärentem, akkuratem Text in Bildern und der Möglichkeit, produktionsreife Assets in einem Zug zu erstellen.

"Heute beginnt ein neues Kapitel, das unser Innovationstempo bei Leonardo.Ai beschleunigen wird", sagt JJ Fiasson, Gründer und CEO von Leonardo.Ai. Der Beitritt zur Canva-Familie bedeutet, dass wir intensiver in die Skalierung unserer KI-Forschung auf globaler Ebene investieren und Kreativen auf der ganzen Welt noch schneller neue Features und Funktionen zur Verfügung stellen können."

Innerhalb von weniger als zwei Jahren seit seiner Gründung hat Leonardo.Ai mehr als 19 Millionen registrierte Nutzer erreicht und wird in vielen unterschiedlichen Branchen eingesetzt, darunter Werbung, Marketing, Design, Unterhaltung, Architektur, Mode, E-Commerce und Bildung. Die Zusammenarbeit mit Canva wird neue Ebenen der KI-Technologie hervorbringen, um die schnell wachsende Nutzerbasis von Leonardo nicht nur zu begeistern, sondern auch zu vergrößern.

Von Hobby-Anwendern bis hin zu Filmregisseuren, Architekten und professionellen Designern die Technologie von Leonardo bietet eine fortschrittliche kreative Kontrolle, die die Grenzen dessen, was im Bereich der generativen KI möglich ist, verschiebt und dabei intuitiv und zugänglich bleibt. Die Modelle können atemberaubende Bilder in verschiedenen Stilen erzeugen, von beeindruckend realistischen Fotos bis hin zu Charakterporträts, Anime, Malerei und vielem mehr, während die KI-Videogenerierungstools fast jedes Konzept zu dynamischem Leben erwecken können.

Neugestaltung der visuellen Kommunikation

Der aktuelle Visual Economy Report von Canva zeigt, dass der Bedarf an effektiver, effizienter und überzeugender visueller Kommunikation dramatisch gestiegen ist. KI spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Steigerung von Produktivität und Kreativität am Arbeitsplatz. Von Marketingteams, die globale Kampagnen durch sofortige Generierung von Werbematerial für bestimmte Zielgruppen durchführen, bis hin zu Designern, die erste Entwürfe und Storyboards erstellen generative künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.

Die erstklassige Technologie und das Grundmodell von Leonardo werden die Zielsetzung von Canva, allen Fachleuten die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen im Handumdrehen in Entwürfe umzuwandeln, noch weiter vorantreiben, was zu einer schnelleren, innovativeren und überzeugenderen visuellen Kommunikation führt.

Leonardos Technologie wird Canvas Magic Studio komplettieren. Diese Suite von KI-Tools des Unternehmens ist seit ihrer Einführung im Jahr 2023 mehr als 7 Milliarden Mal genutzt worden. Anwender von Canva haben bisher ihre Design- und Kreativleistung gesteigert, indem sie Magic Studio für alles genutzt haben, von der Zusammenfassung von Dokumenten über die Erstellung von Bildern bis hin zur Umwandlung von Brainstorming-Whiteboards in vollwertige Präsentationen.

Verstärkung der KI-Entwicklung von Canva

Canva wird weiterhin in die eigenständige Plattform von Leonardo investieren und gleichzeitig die Technologie in die firmeneigene Produktreihe Magic Studio integrieren. Die Zusammenarbeit mit dem 120-köpfigen Team von Leonardo, das aus hochkarätigen Forschern, Ingenieuren und Designern besteht, wird auch die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Canva verstärken, da das Unternehmen weiterhin in langfristige Innovationsmöglichkeiten investiert.

Akquisitionen haben in den letzten zehn Jahren eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung und Beschleunigung der Technologie von Canva gespielt. Die Übernahme von Leonardo ist die achte Akquisition des Unternehmens, nach Affinity (2024), Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019), Pixabay (2019) und Zeetings (2018).

Weitere Einzelheiten zur Übernahme finden Sie im Blog-Post von Canva-Mitbegründer Cameron Adams bzw. im Blog-Post des CEO von Leonardo.Ai, JJ Fiasson.

Über Canva

Canva wurde 2013 gegründet und ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Menschen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, zu gestalten. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und einer riesigen Auswahl an Vorlagen, die von Präsentationen, Dokumenten, Websites, Social-Media-Grafiken, Postern, Kleidung bis hin zu Videos reichen, sowie einer riesigen Bibliothek mit Schriftarten, Stockfotografien, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips kann jeder eine Idee umsetzen und etwas Wundervolles gestalten.

Über Leonardo.Ai

Leonardo.Ai ist eines der am schnellsten wachsenden australischen Start-up-Unternehmen, das mit seiner generativen KI-Plattform zur Erstellung von Inhalten die Kreativität demokratisiert. Seit dem Start im Jahr 2022 hat das Unternehmen weltweit mehr als 19 Millionen Nutzer erreicht, die über eine Milliarde Bilder erstellt haben. Leonardo.Ai wird derzeit sowohl von Hobby-Anwendern als auch von Fachleuten in kreativen Branchen wie Werbung und Marketing, Design und Architektur, Film, Mode, Fotografie, E-Commerce, Bildung und mehr genutzt.

