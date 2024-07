EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

GÖPPINGEN, Deutschland, 31. Juli 2024 TeamViewer mit starkem zweitem Quartal und anhaltender Enterprise-Dynamik; Prognose für 2024 bekräftigt Umsatzwachstum von 6% (9% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr auf 164,1 Mio. EUR; anhaltendes Wachstum in allen Regionen

Bereinigtes EBITDA steigt auf 67,5 Mio. EUR mit bereinigter EBITDA-Marge von 41%

Enterprise-Umsatz steigt im Jahresvergleich um 19% (21% währungsbereinigt); weiterer Anstieg der Enterprise-NRR auf 116%

SMB-Umsatz 3% (6% währungsbereinigt) über Vorjahr

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erneut bekräftigt Oliver Steil, TeamViewer CEO « Q2 2024 war ein starkes Quartal mit besonders gutem Enterprise-Geschäft und positiven Entwicklungen in der Americas-Region. Die intensiven Vorarbeiten der vergangenen Quartale haben sich ausgezahlt und wir konnten zahlreiche neue Verträge abschließen, darunter überdurchschnittlich viele mit hohen Vertragsvolumina. In diesem Bereich sind die Billings über die letzten zwölf Monate um 60% gestiegen. Auch Billings mit Neukunden sind stark gewachsen. Insbesondere im industriellen Umfeld gab es ein hohes Interesse an unseren Software-Lösungen, und Kunden schließen vermehrt Verträge mit längeren Laufzeiten ab. Dies unterstreicht die Relevanz unserer Lösungen für die digitale Transformation und das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte. » ______ Michael Wilkens, TeamViewer CFO « Wir haben das zweite Quartal mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Der Umsatz ist währungsbereinigt im Jahresvergleich um 9% gestiegen und wir haben eine starke bereinigte EBITDA-Marge von 41% erzielt. Damit sind wir weiterhin hochprofitabel gewachsen, während wir gleichzeitig in unser Enterprise-Geschäft investiert haben. Wir rechnen mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte und sind weiterhin überzeugt, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zu erfüllen. Außerdem konnten wir die Laufzeit unseres Kreditrahmens (RCF) in Höhe von 450 Mio. EUR erfolgreich um weitere zwei Jahre bis 2029 verlängern. Dies spiegelt das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Wir konnten dadurch unser Fälligkeitsprofil zusätzlich verbessern und eine solide Grundlage für nachhaltig profitables Wachstum schaffen. »

Wichtige Kennzahlen (Konzern, ungeprüft) Q2 2024 Q2 2023 ? Vorjahr H1 2024 H1 2023 ? Vorjahr Vertriebskennzahlen Umsatz (in Mio. EUR) 164,1 154,2 +6%

(+9% cc1) 325,8 305,5 +7%

(+9% cc1) Annual Recurring Revenue (ARR) (in Mio. EUR) 667,0 626,2 +7% 667,0 626,2 +7% Billings (in Mio. EUR) 158,3 150,6 +5%

(+5% cc2) 332,8 327,3 +2%

(+2% cc2) Anzahl der Abonnenten (Stichtag) (in Tausend) 642 633 +1% 642 633 +1% Net Retention Rate (NRR LTM) 102% 109% -7pp 102% 109% -7pp Gewinn- und Margenkennzahlen Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 67,5 63,8 +6% 132,7 127,9 +4% Bereinigte EBITDA-Marge (EBITDA in % des Umsatzes) 41% 41% 0pp 41% 42% -1pp EBITDA (in Mio. EUR) 60,2 53,4 +13% 113,2 107,5 +5% EBITDA-Marge (EBITDA in % des Umsatzes) 37% 35% +2pp 35% 35% 0pp EBIT (in Mio. EUR) 45,9 39,4 +17% 84,7 79,8 +6% EBIT-Marge (EBIT in % des Umsatzes) 28% 26% +2pp 26% 26% 0pp Cashflow Kennzahlen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit

(in Mio. EUR) 69,6 52,6 +32% 119,1 111,5 +7% Cashflow aus Investitionstätigkeit (in Mio. EUR) -5,2 -3,8 +36% -7,0 -12,7 -45% Levered Free Cashflow (FCFE) 60,8 47,3 +29% 101,4 98,7 +3% Cash Conversion (FCFE / Bereinigtes (Umsatz) EBITDA) 90% 74% +16pp 76% 77% -1pp Zahlungsmittel und -äquivalente (in Mio. EUR) 45,9 71,9 -36% 45,9 71,9 -36% Sonstige Kennzahlen F&E-Aufwendungen (in Mio. EUR) -18,9 -19,9 -5% -38,7 -38,8 0% Mitarbeiter, FTE (Ende der Berichtsperiode) 1.575 1.421 +11% 1.575 1.421 +11% Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,16 0,20 -16% 0,30 0,33 -8% Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,24 0,22 +8% 0,46 0,44 +6%

1 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) des Umsatzes eliminiert Fremdwährungseffekte im Zusammenhang mit den Billings der letzten zwölf Monate. 2 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) der Billings rechnet Billings in Fremdwährungen mit den durchschnittlichen Wechselkursen des Vergleichszeitraums um statt des aktuellen Zeitraums.

Unternehmensentwicklung Im zweiten Quartal hat sich TeamViewer stark auf das Enterprise-Geschäft konzentriert und konnte viele der in den Vorquartalen begonnenen Projekte abschließen. Basierend auf bestehenden erfolgreichen Anwendungsfällen konnte das Unternehmen in allen Regionen und Branchen signifikant expandieren. Es gelang TeamViewer, neue große Enterprise-Kunden zu gewinnen und bestehende Verträge auszubauen. Dabei zeigte die AMERICAS-Region besondere Dynamik. Beispielsweise setzt die Performance Food Group, ein führender US-amerikanischer Nahrungsmittel- und Getränkeanbieter, für die Fernwartung von industriellen Kühlanlagen auf TeamViewer Tensor. Ebenfalls in den USA nutzen zwei globale Marktführer im Pharma- und Konsumgüterbereich nun die Vision-Picking-Lösung von TeamViewer Frontline zur Kommissionierung in ihren Warenlagern. In EMEA konnte TeamViewer eine der drei größten deutschen Banken als Kunden gewinnen, insbesondere dank der Sicherheitsfunktionen seiner Tensor-Lösung. Insgesamt konnte TeamViewer die Billings aus Enterprise-Verträgen mit mehr als 200 TEUR Volumen in den letzten zwölf Monaten signifikant um 60% steigern. Zugleich ist TeamViewer weitere Technologiepartnerschaften eingegangen, unter anderem mit Sony. Die Integration von TeamViewer in Sony BRAVIA Professional Displays erleichtert die Wartung von kommerziellen Displays etwa in Flughäfen und Einkaufszentren. Im Juni wurde TeamViewer mit dem Microsoft "Partner of the Year Award" ausgezeichnet. Entscheidend hierfür war der erhebliche Mehrwert, den TeamViewers Integration in Microsoft Teams für Nutzerinnen und Nutzer bietet. Im Mai stellte TeamViewer Rupert Clayson als neuen Vertriebsleiter für die EMEA-Region vor. Mit seiner Expertise im Enterprise-Software-Geschäft wird er die Vertriebsorganisation in EMEA stärken und weiterentwickeln. Auf der TeamViewer-Hauptversammlung im Juni wurde der Technologie- und Vertriebsexperte Dr. Joachim (Joe) Heel in den Aufsichtsrat des Unternehmens berufen. Zum Quartalsende zeigte sich, dass sich die kontinuierlichen hohen Investitionen von TeamViewer in die Cybersicherheit des Unternehmens auszahlen. Als TeamViewer mit einem Cyberangriff konfrontiert war, konnte dieser schnell erkannt, untersucht und unterbunden werden. Gemeinsam mit führenden Cybersicherheitsexperten von Microsoft führte TeamViewer eine detaillierte Untersuchung durch. Auf Basis der Ergebnisse konnte TeamViewer bestätigen, dass der Vorfall auf die interne IT-Umgebung des Unternehmens beschränkt war. Weder die separate Produktumgebung noch die Konnektivitätsplattform oder Kundendaten waren betroffen. Durch die schnelle Lösung des Vorfalls und die transparente Kommunikation ist es TeamViewer gelungen, das Vertrauen der Kunden in seine Produkte aufrechtzuerhalten. Im Juli wurde TeamViewer mit seiner AR-Lösung Frontline im "PAC Innovation Radar" als Marktführer für AR-Plattformen in der Industrie ausgezeichnet. Die Branchenanalysten würdigten TeamViewer für die relevanten Anwendungsfälle, den Aufbau starker Partnerschaften und die effektive Vertriebsstrategie. Auch das robuste Finanzprofil von TeamViewer floss mit in die Bewertung ein.

Umsatz- und Billings-Entwicklung Im zweiten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 6% im Jahresvergleich auf 164,1 Mio. EUR. Währungseffekte aus den Billings von 2023 hatten einen negativen Effekt von 3,3 Mio. EUR in diesem Quartal. Währungsbereinigt stieg der Gesamt-Umsatz im Jahresvergleich um 9%. Die Billings beliefen sich auf 158,3 Mio. EUR im Quartal (+5% / +5% währungsbereinigt ggü. VJ) und spiegeln ein starkes Momentum im Enterprise-Bereich wider. Billings von Neukunden stiegen das dritte Quartal in Folge deutlich (+26% ggü. VJ). Dies verdeutlicht die Fähigkeit von TeamViewer, auch in einem makroökonomisch herausfordernden Umfeld neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus stiegen die Billings aus Mehrjahresverträgen mit vollständiger Vorauszahlung im Jahresvergleich um 2,7 Mio. EUR und erreichten somit im zweiten Quartal insgesamt 17,4 Mio. EUR (Q2 2023: 14,7 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist auf eine erhebliche Nachfrage neuer Kunden nach langfristigen Verträgen zurückzuführen und unterstreicht einmal mehr das Vertrauen in TeamViewer.

SMB- und Enterprise-Entwicklung Umsatzerlöse und Billings nach Kundensegmenten EUR m Q2 2024 Q2 2023 ? Vorjahr H1 2024 H1 2023 ? Vorjahr SMB Umsatz 129,0 124,7 +3% (+6% cc1) 257,0 247,2 +4% (+6% cc1) Billings 121,3 121,9 0% (0% cc2) 263,1 264,6 -1% (0% cc2) Enterprise Umsatz 35,1 29,4 +19% (+21% cc1) 68,8 58,3 +18% (+20% cc1) Billings 37,0 28,7 +29% (+29% cc2) 69,7 62,7 +11% (+12% cc2) Gesamt-Umsatz 164,1 154,2 +6% (+9% cc1) 325,8 305,5 +7% (+9% cc1) Gesamt-Billings 158,3 150,6 +5% (+5% cc2) 332,8 327,3 +2% (+2% cc2)

1 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) des Umsatzes eliminiert Fremdwährungseffekte im Zusammenhang mit den Billings der letzten zwölf Monate. 2 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) der Billings rechnet Billings in Fremdwährungen mit den durchschnittlichen Wechselkursen des Vergleichszeitraums um statt des aktuellen Zeitraums.

Im Enterprise-Geschäft stieg der Umsatz stark und kontinuierlich und erreichte 35,1 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 19% (+21 % währungsbereinigt) im Jahresvergleich. Trotz der anhaltenden makroökomischen Unsicherheiten zeigten die Billings im Enterprise-Bereich ein anhaltendes Momentum über das Quartal hinweg. Zum deutlichen Wachstum der Enterprise-Billings um 29% im Jahresvergleich (+29% währungsbereinigt) trugen unter anderem Neukundengewinne, eine Erweiterung der Kundenbasis sowie größere Vertragsvolumina bei. Analog zum ersten Quartal zeigten insbesondere die Billings mit den höchsten Vertragsvolumina (ACV >200 TEUR) ein sehr starkes Wachstum in Höhe von 60% im Jahresvergleich. Dies unterstreicht die besondere Position von TeamViewer bei großen Unternehmenskunden. Die Enterprise-Kundenbasis wuchs im Jahresvergleich um 10% und erreichte insgesamt 4.342. Darüber hinaus verzeichnete der Enterprise-Bereich ein signifikantes NRR-Wachstum um sequenziell 8 Prozentpunkte auf 116%. Im zweiten Quartal erreichte das SMB-Geschäft einen Umsatz von 129,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3% (+6% währungsbereinigt) im Jahresvergleich entspricht. Dieser Anstieg wurde durch Preisanpassungen unterstützt, die in den vergangenen zwölf Monaten umgesetzt wurden. Zudem profitierte TeamViewer von einer konstant starken Abonnentenbasis, die im zweiten Quartal 2024 bei 638.000 Abonnenten lag. Die Billings blieben mit 121,3 Mio. EUR stabil (0% / 0% währungsbereinigt). Dem stehen starke SMB-Billings aus dem zweiten Quartal 2023 gegenüber, die sich vor allem durch Mehrjahresverträge und Monetarisierungskampagnen ergeben hatten. Regionale Entwicklung Umsatzerlöse und Billings nach Regionen Mio. EUR Q2 2024 Q2 2023 ? Vorjahr H1 2024 H1 2023 ? Vorjahr EMEA Umsatz 89,2 81,5 +9% (+9% cc1) 177,8 161,2 +10% (+10% cc1) Billings 81,9 78,6 +4% (+4% cc2) 180,5 180,0 0% (0% cc2) AMERICAS Umsatz 57,2 55,0 +4% (+8% cc1) 112,3 109,0 +3% (+7% cc1) Billings 55,1 50,2 +10% (+9% cc2) 113,1 106,6 +6% (+6% cc2) APAC Umsatz 17,7 17,7 0% (+8% cc1) 35,6 35,3 +1% (+9% cc1) Billings 21,3 21,8 -2% (+2% cc2) 39,2 40,7 -4% (+1% cc2) Gesamt-Umsatz 164,1 154,2 +6% (+9% cc1) 325,8 305,5 +7% (+9% cc1) Gesamt-Billings 158,3 150,6 +5% (+5% cc2) 332,8 327,3 +2% (+2% cc2)

1 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) des Umsatzes eliminiert Fremdwährungseffekte im Zusammenhang mit den Billings der letzten zwölf Monate. 2 Die währungsbereinigte Wachstumsrate (cc) der Billings rechnet Billings in Fremdwährungen mit den durchschnittlichen Wechselkursen des Vergleichszeitraums um statt des aktuellen Zeitraums.

In Q2 2024 trugen alle Regionen währungsbereinigt zum Gesamtwachstum im Jahresvergleich bei, sowohl auf Umsatz- als auch auf Billings-Basis. Besonders die Billings in EMEA und AMERICAS profitierten von einer Reihe größerer Vertragsabschlüsse im Enterprise-Bereich und einem Anstieg der Mehrjahresverträge mit vollen Vorauszahlungen. In EMEA betrug der Umsatz 89,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 9% (9% währungsbereinigt) im Jahresvergleich entspricht. Die Billings erreichten 81,9 Mio. EUR und wuchsen somit im Jahresvergleich um 4% (4% währungsbereinigt). Dies stellt eine deutliche sequenzielle Verbesserung gegenüber dem Billings-Rückgang im ersten Quartal 2024 von -3% (-3% währungsbereinigt) im Jahresvergleich dar. Der Umsatz in AMERICAS belief sich auf 57,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 4% (+8% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr. Die Billings erreichten 55,1 Mio. EUR und stiegen somit um +10% (+9% währungsbereinigt) im Jahresvergleich, was vor allem durch größere Vertragsvolumina begünstigt wurde, gefolgt von Neukundengewinnen. In APAC führten erhebliche Währungseffekte zu einer flachen Umsatzentwicklung im Jahresvergleich (+8% währungsbereinigt), während sich die Billings auf -2% beliefen (+2% währungsbereinigt). Alle Regionen sehen sich weiterhin mit einem anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeld und verlängerten Entscheidungsprozessen bei einigen Kunden konfrontiert.

Ergebnisentwicklung TeamViewer konnte im zweiten Quartal 2024 seine Profitabilität weiter steigern und gleichzeitig in das Enterprise-Wachstum investieren. Die laufenden Kosten stiegen im Jahresvergleich um 7% auf 96,6 Mio. EUR und damit weitgehend im Einklang mit dem berichteten Umsatzwachstum. Das bereinigte EBITDA lag bei 67,5 Mio. EUR mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 41%. Ohne die negativen Währungseffekte der 2023er Billings von -1 Prozentpunkt, hätte die bereinigte EBITDA-Marge bei 42% gelegen. Aufgrund der reduzierten Partnerschaft mit Manchester United wird die Profitabilität des Unternehmens wie erwartet in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen. Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 2024 26,5 Mio. EUR, was einem Rückgang von 22% im Jahresvergleich entspricht. Das Konzernergebnis profitierte in Q2 2023 von einem positiven einmaligen Steuereffekt in Höhe von 8 Mio. EUR. Dieses Ereignis beeinflusste den Jahresvergleich negativ. Das bereinigte (unverwässerte) EPS stieg um 8% im Jahresvergleich auf 0,24 EUR.

Laufende Kosten (bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen) Mio. EUR Q2 2024 Q2 2023 ? Vorjahr H1 2024 H1 2023 ? Vorjahr Umsatzkosten -13,6 -10,7 +27% -26,4 -21,4 +23% Vertriebskosten -24,4 -21,7 +13% -48,3 -43,4 +11% Marketingkosten -33,5 -34,1 -2% -67,6 -65,9 +3% Forschungs- und Entwicklungskosten -15,9 -15,8 +1% -32,0 -30,8 +4% Verwaltungskosten -8,4 -8,4 +1% -16,4 -16,4 0% Sonstige1 -0,9 0,2 n/a -2,3 0,3 n/a Gesamte Umsatz- und operative Kosten -96,6 -90,4 +7% -193,1 -177,6 +9%

1 Inkl. Sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf Forderungen i.H.v. 2,5 Mio. EUR in Q2 2024 und 1,6 Mio. EUR in Q2 2023 / 5,2 Mio. EUR in 6M 2024 und 4,0 Mio. EUR in 6M 2023. Im zweiten Quartal 2024 stiegen die Umsatzkosten um 27% gegenüber dem Vorjahresquartal, hauptsächlich bedingt durch fortgesetzte Investitionen in die Kundenplattform von TeamViewer und Kosten für die Bereitstellung von Frontline-Projekten. Die Vertriebskosten stiegen im Jahresvergleich um 13%, vor allem aufgrund der Einstellung neuer Vertriebsmitarbeiter und anhaltender Investitionen in Partnerschaftskanäle. Die Marketingkosten sanken leicht um 2% im Jahresvergleich, während die Investitionen in Markenbekanntheitskampagnen, die auf die Enterprise-Kundenbasis abzielen, fortgesetzt wurden. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen leicht um 1% im Jahresvergleich. Die Verwaltungskosten entsprachen weitgehend dem Vorjahresniveau, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei -0,9 Mio. EUR lagen, was hauptsächlich auf höhere Forderungsausfälle im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen ist.

Finanzlage TeamViewer betreibt ein stark Cash-generierendes Geschäft, was sich in der Entwicklung der Cashflows widerspiegelte. Der Unlevered Free Cash Flow vor Steuern (UFCF vor Steuern) belief sich Ende des zweiten Quartals 2024 auf 79,0 Mio. EUR. Dieser Anstieg um 33% im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf die positiven Effekte aus dem angepassten Umfang der Partnerschaft mit Manchester United zurückzuführen. Der Levered Free Cash Flow (FCFE) betrug 60,8 Mio. EUR (+29% im Jahresvergleich). Die Cash Conversion (FCFE im Verhältnis zum bereinigten EBITDA) lag im zweiten Quartal 2024 bei 90%. Die Zahlungsmittel und -äquivalente reduzierten sich seit Jahresbeginn bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 um 26,9 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR. Diese Entwicklung spiegelt Cashflows aus der operativen Tätigkeit von 119 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 wider, denen Aktienrückkäufe in Höhe von 94,3 Mio. EUR (davon 26,6 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024) sowie eine Netto-Schuldenrückführung von 30,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 gegenüberstanden. Im Mai 2024 hat TeamViewer sein Fälligkeitsprofil mit einem Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Mio. EUR weiter gestärkt. Das Darlehen diente vollständig der Refinanzierung eines Term Loan von 100 Mio. EUR im Rahmen eines bestehenden Konsortialkredits, der 2025 fällig werden sollte. Der neue Schuldschein ist in zwei Stufen fällig mit 48,5 Mio. EUR im Jahr 2027 und 51,5 Mio. EUR im Jahr 2029. Insgesamt belief sich die Nettoverschuldung am Ende des zweiten Quartals 2024 auf 457,6 Mio. EUR, was einem Nettoverschuldungsgrad von 1,7x (Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA LTM) im zweiten Quartal 2024 entspricht und sich damit gegenüber 1,8x zum 31. Dezember 2023 weiter verbesserte.

Ausblick TeamViewer bekräftigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024. Im ersten Halbjahr 2024 erzielte TeamViewer einen Umsatz von 325,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von +7% (+9% währungsbereinigt) im Jahresvergleich entspricht. Zudem erreicht das Unternehmen eine hohe Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 41%. TeamViewer erwartet trotz eines herausfordernden makroökonomischen Ausblicks eine anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Produkten für das Geschäftsjahr 2024. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Wechselkurse des Jahres 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 660 bis 685 Mio. EUR. In dieser Umsatzprognose sind Währungseffekte der Billings aus dem Geschäftsjahr 2023 in Höhe von etwa 10 bis 12 Mio. EUR auf Gesamtjahresbasis enthalten. Bereinigt um diesen Effekt entspricht die prognostizierte Umsatzspanne einem Wachstum von 7 bis 11% auf Basis konstanter Wechselkurse. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine weitere Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf mindestens 43%. Infolge des reduzierten Umfangs der Partnerschaft mit Manchester United wird sich ein großer Teil der effektiven Einsparungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 positiv auf die Margenentwicklung auswirken. Prognose 2024 Umsatzerlöse (IFRS) 660 bis 685 Mio. EUR1

(entspricht ca. +7-11% währungsbereinigt ggü. Vorjahr2) Bereinigte EBITDA-Marge mindestens 43%

1 Basierend auf den durchschnittlichen Wechselkursen des Jahres 2023. 2 Die währungsbereinigte Wachstumsrate des Umsatzes eliminiert Fremdwährungseffekte im Zusammenhang mit den Billings der letzten zwölf Monate. ### Halbjahresbericht H1 2024 TeamViewer hat den Halbjahresbericht H1 2024 am 31. Juli 2024 veröffentlicht. Der Bericht steht auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com zum Download bereit. Webcast Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 31. Juli 2024 um 9:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Q2/H1-Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2024-q2 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com verfügbar sein. Die begleitende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit. Über TeamViewer TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, das Management, die Überwachung und die Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es rund 640.000 Abonnenten und ermöglicht Unternehmen jeder Größe und Branche, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied im MDAX. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com . Kontakt Presse

Wichtiger Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln. Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. TeamViewer hat jeden der folgenden APMs wie folgt definiert: Bereinigtes EBITDA ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen .

ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen . Bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse.

ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Billings stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen.

stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Retained Billings beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren.

beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren. New Billings beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind.

beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind. Non-recurring Billings beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hardwareverkäufe.

beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hardwareverkäufe. Net Retention Rate (NRR) wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst.

wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. Anzahl der Abonnenten ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB Kunden sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise Kunden sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Churn (Subscriber) wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird.

wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden.

beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden. Annual Contract Value (ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags.

(ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM).

setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten.

ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA.

entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern.

ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) wird entsprechend dem Gewinn pro Aktie (unverwässert) berechnet, wobei als Berechnungsgrundlage anstelle des Konzernergebnisses das Bereinigte Konzernergebnis herangezogen wird. Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) In TEUR Q2 2024 Q2 2023 H1 2024 H1 2023 Umsatzerlöse 164.116 154.152 325.770 305.462 Umsatzkosten (23.410) (19.343) (45.498) (38.829) Bruttoergebnis vom Umsatz 140.705 134.809 280.272 266.632 Forschung- und Entwicklungskosten (18.948) (19.905) (38.690) (38.805) Marketingkosten (34.407) (35.240) (69.912) (68.324) Vertriebskosten (27.776) (26.775) (56.035) (54.664) Verwaltungskosten (10.048) (11.624) (21.285) (24.051) Wertminderungsaufwand auf Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen (2.501) (1.596) (5.199) (3.951) Sonstige Erträge 736 443 1.121 3.846 Sonstige Ausgaben (1.829) (747) (5.608) (924) Operativer Gewinn 45.933 39.366 84.664 79.759 Finanzerträge 422 589 597 1.244 Finanzaufwendungen (4.773) (4.291) (9.186) (8.669) Anteil am Gewinn/(Verlust) von assoziierten Unternehmen (987) 0 (2.095) 0 Währungsaufwendungen (799) (668) (1.257) (1.610) Gewinn vor Ertragsteuern 39.796 34.996 72.723 70.725 Ertragsteuern (13.248) (950) (23.835) (13.530) Konzernergebnis 26.548 34.046 48.888 57.195 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 161.287.689 173.605.406 162.878.461 175.018.768 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,16 0,20 0,30 0,33 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 162.253.120 174.376.404 164.047.119 175.800.283 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,16 0,20 0,30 0,33

Konzernbilanz Aktiva (ungeprüft) In TEUR 30. Juni 2024 31. Dezember 2023 Langfristige Vermögenswerte Geschäftswert- oder Firmenwert 667.943 667.662 Immaterielle Vermögenswerte 157.016 175.736 Sachanlagen 46.306 43.261 Finanzielle Vermögenswerte 7.697 11.866 Anteile an assoziierten Unternehmen* 17.574 15.414 Sonstige Vermögenswerte 20.972 19.530 Aktive latente Steuern 23.826 18.596 Summe Langfristige Vermögenswerte 941.334 952.065 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.912 21.966 Sonstige Vermögenswerte 39.267 52.366 Steuerforderungen 5.088 2.892 Finanzielle Vermögenswerte 4.930 9.423 Zahlungsmittel und -äquivalente 45.892 72.822 Summe kurzfristige Vermögenswerte 111.088 159.468 Summe Aktiva 1.052.423 1.111.533

* Bisher ausgewiesen unter Finanzielle Vermögenswerte. Konzernbilanz Passiva (ungeprüft) In TEUR 30. Juni 2024 31. Dezember 2023 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 174.000 174.000 Kapitalrücklage 108.936 105.234 Verlustvortrag (46.300) (95.188) Cashflow Hedge 798 929 Währungsumrechnungsrücklagen 3.092 1.614 Rücklage eigene Aktien (189.163) (102.929) Den Aktionären der TeamViewer SE zustehendes

Eigenkapital 51.365 83.660 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 473 389 Finanzverbindlichkeiten 332.115 432.149 Abgegrenzte Umsatzerlöse 42.031 41.367 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 1.372 2.486 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 13 Passive latent Steuern 43.551 39.693 Summe Langfristige Verbindlichkeiten 419.541 516.098 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 9.718 9.503 Finanzverbindlichkeiten 171.384 97.274 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.559 8.016 Abgegrenzte Umsatzerlöse 330.807 314.797 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 52.132 73.067 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 5.981 8.125 Steuerverbindlichkeiten 1.935 993 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 581.517 511.775 Summe Verbindlichkeiten 1.001.058 1.027.873 Summe Passiva 1.052.423 1.111.533



Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) In TEUR Q2 2024 Q2 2023 H1 2024 H1 2023 Gewinn vor Ertragsteuern 39.796 34.996 72.723 70.725 Abschreibung und Wertminderung von Anlagevermögen 14.315 14.045 28.583 27.744 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen (42) 61 299 23 Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung (133) 94 (128) 250 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 4.827 6.873 10.613 15.399 Netto-Finanzierungskosten 5.338 3.702 10.684 7.425 Veränderung der abgegrenzten Einnahmen (338) 7.821 16.674 31.081 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und Sonstiges 20.314 (5.120) 6.082 (23.341) Gezahlte Ertragsteuern (14.484) (9.921) (26.407) (17.777) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 69.591 52.551 119.124 111.529 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (1.103) (1.760) (2.975) (2.868) Auszahlungen für Finanzanlagen (4.047) (2.038) (4.047) (2.038) Auszahlungen für Akquisitionen 0 0 0 (7.823) Cashflow aus Investitionstätigkeit (5.150) (3.798) (7.022) (12.729) Rückzahlung von Fremdmitteln (120.000) 0 (220.000) (100.000) Einnahmen aus Fremdmitteln 100.000 0 190.000 0 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (3.984) (1.524) (5.345) (2.892) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (3.662) (1.924) (9.433) (7.060) Erwerb eigener Aktien (26.609) (51.853) (94.307) (77.437) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (54.255) (55.301) (139.084) (187.390) Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente 10.186 (6.549) (26.983) (88.590) Wechselkursbedingte Veränderungen (81) (196) 53 (516) Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenanfang 35.787 78.637 72.822 160.997 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenende 45.892 71.892 45.892 71.892





