AUTOINDUSTRIE - Die Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen Automobilhersteller vor einem größeren Stellenabbau gewarnt. Beschäftigte seien massiv verunsichert, sagte Benner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Auf die Multikrise aus Covid, Energiekrise, Produktionseinbruch und verschärftem internationalen Wettbewerb in der Transformation haben Politik und Unternehmen zum Teil krisenverschärfend reagiert. Statt kurzfristiger Margenoptimierung und Standortverlagerung müssen die Unternehmen jetzt mit langem Atem weiter in die Zukunft investieren", so Benner weiter. (Funke Mediengruppe)

EZB - Der frühere Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Olivier Blanchard, fordert ein Umdenken von der EZB und anderen Notenbanken. "Ein Inflationsziel von drei Prozent wäre sinnvoller", sagte Blanchard dem Handelsblatt. Er hoffe, dass dieser Streitpunkt "bei der nächsten Strategieüberprüfung aufgegriffen wird". Damit widerspricht der international angesehene Ökonom Christine Lagarde. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) hat gerade erst klargestellt: Das Inflationsziel von glatt zwei Prozent werde in der anstehenden Strategiediskussion "nicht zur Debatte" stehen. (Handelsblatt)

July 31, 2024

