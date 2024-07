Mühldorf (Deutschland) (ots) -MÜHLDORFER (Sitz in Mühldorf a. Inn, Deutschland) ist einer der europäischen Innovationstreiber in den Bereichen Tierernährung und Tiergesundheit. Im Rahmen von ausgesuchten Forschungs- und Entwicklungskooperationen setzt MÜHLDORFER in erster Linie auf nachhaltige und zukunftsorientierte Produktentwicklung für den stetig wachsenden und alternative Produktkonzeptionen nachfragenden Heimtiermarkt.REPLOID (Sitz in Wels, Österreich) ist einer der Weltmarktführer für die Verwertung von Sekundärrohstoffen (Stichwort: gerettete Lebensmittel), um nachhaltiges Insektenprotein dezentral und damit hochverfügbar herzustellen zu können. REPLOID ist aktuell in Österreich, Deutschland sowie mit Tochterunternehmen in der Schweiz, in Tschechien, Frankreich und neuerdings auch in Norditalien präsent. Die aktuellen Produktionskapazitäten in der DACH-Region werden nun um ein Vielfaches erweitert, da für das Jahr 2024 über 20 Bauanträge in Europa durch REPLOID und ihre Partner gestellt wurden - insgesamt ist es das Ziel europaweit mehrere hundert Lohnmastfarmen zu betreiben. Für 2025/2026 sind weitere 50 Bauanträge bereits in Ausarbeitung.Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit, gestützt durch gemeinsames Auftreten am Markt sowie der Nutzung des Technologie-Know-hows von REPLOID sowie des Produktions-Know-hows von MÜHLDORFER, kann der gebündelte Marktzugang beider Unternehmen zum Nutzen von Natur und Umwelt unmittelbar umgesetzt werden.Sekundäre Rohstoffe werden nunmehr zum Wohle unseres Planeten in den Nutzungskreislauf des Konsumenten und damit der Wirtschaft rückgeführt.Dokumentiert wird diese einmalige Technologiekooperation unter dem Motto "Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die Zukunft" durch eine strategische Finanzbeteiligung der MÜHLDORFER AG an REPLOID.Geplant sind vom Entwicklungscluster kurzfristig die Produktion von hochwertigen Tiernahrungsprodukten wie Petfood sowie von Funktionstiernahrung (in Form von Snacks).Sekundäre Rohstoffe (gerettete Lebensmittel) können so verwertet und hochveredelt in den Konsumkreislauf rückgeführt werden. Dieses zirkulare System bringt somit auch am Entstehungsort von Sekundärrohstoffen Benefits, da diese "Reststoffe" nachweislich wieder dem Kreislauf - als hochwertige Produkte der Tierernährung - zugeführt werden.Andreas Altermann, Vorstand und COO der Mühldorfer AG und im Unternehmen auch für den Bereich Sustainability verantwortlich: "Nachhaltigkeit entwickelt sich immer mehr zu einem der wesentlichen Themen im Bereich der Tierernährung und Tiergesundheit. MÜHLDORFER hat die Verpflichtung, als Innovationsgeber für unsere Branchen und vor allem für unsere Kunden auch hier die richtigen Lösungen anzubieten. Mit der Technologie von REPLOID ergänzen sich die Lösungsansätze für die Verursacher von Sekundärrohstoffen mit den Nachhaltigkeitsansprüchen der verantwortungsvollen Tierernährung- und gesundheit.""Es braucht ab sofort Gleichklang zwischen Ökonomie und Ökologie. Ökologie braucht ein neues Werteverständnis. Bei REPLOID versuchen wir, unserem Werteverständnis Visibilität zu geben. Daher leben wir "supply chain optimization" ganz im Sinne der regionalen Kreislaufwirtschaft. Mit MÜHLDORFER haben wir dasselbe Mind Set gefunden - mit industriellen Lösungen gemeinsam in die Nachhaltigkeit der Tierernährung." ergänzt Philip Pauer, CEO und Gründer der REPLOID AG.Klaus Mittermeier, CEO und Gründer der Mühldorfer Gruppe: "Würde man Verschwendung und Verlust von Lebensmitteln als eigenes Land darstellen, so wäre es weltweit der drittgrößte Treibhausemittent nach China und den USA. Es ist die Verpflichtung der Industrie diesem Verlust mit validierten Prozessen entgegenzuwirken. REPLOID hat uns zu Gänze überzeugt, über diese technologischen Lösungen zu verfügen, deswegen haben wir uns auch zu einer Beteiligung an REPLOID entschieden."Elisabeth Köstinger, BM a. D., Aufsichtsrätin der REPLOID: "Der Green Deal in Europa ist eine Riesenherausforderung. Die Konvertierung von ökologischen Notwendigkeiten in ökonomischen Erfolg stellt die dabei vielleicht die größte Herausforderung dar. Mit REPLOID sehe ich eine hervorragende Chance, diese Herausforderungen erfolgreich zum Wohle des Planeten umzusetzen: Viel weiter noch sehe ich in dieser Zusammenarbeit mit MÜHLDORFER die großartige Möglichkeit, unsere Technologie ökonomisch erfolgreich in der Tierernährung zu etablieren."Pressekontakt:Mühldorfer Nutrition AGAndreas AltermannEdisonstraße 11, D-84453 MühldorfTel.: +49(0)8631-988220E-Mail: info@muehldorfer-ag.dewww.muehldorfer-ag.deOriginal-Content von: Mühldorfer Nutrition AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175875/5834083