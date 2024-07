DJ Rio Tinto behält doppelte Börsennotierung trotz Investor-Forderung bei

Von Rhiannon Hoyle

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto wird seine doppelte Börsennotierung in London und Sydney nicht aufgeben, da dies nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden des zweitgrößten Bergbauunternehmens der Welt den Wert für die Aktionäre zerstören würde. Das Unternehmen wurde kürzlich mit Fragen zur Zukunft seiner Doppelnotierung konfrontiert, nachdem das in Großbritannien ansässige Unternehmen Palliser Capital Anfang des Jahres Rio Tinto aufgefordert hatte, seine Hauptnotierung in London aufzugeben und seine Unternehmensstruktur in Australien zu vereinheitlichen.

"Es ist jedoch ganz klar, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, Rio Tinto zu vereinheitlichen", sagte CEO Jakob Stausholm in einem Interview. "Unsere Schlussfolgerung ist, dass dies Wert vernichten würde." Stausholm sprach, nachdem Rio Tinto einen Gewinnanstieg von 14 Prozent im ersten Halbjahr und eine leichte Verbesserung des zugrunde liegenden Ergebnisses gemeldet hatte, da die gestiegene Kupferproduktion und die Preise dazu beitrugen, ein schwächeres Ergebnis aus dem dominierenden Eisenerzgeschäft auszugleichen.

In den sechs Monaten bis Juni stieg der Nettogewinn auf 5,81 Milliarden US-Dollar von 5,12 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, als sein Ergebnis durch Abschreibungen auf einige australische Aluminiumraffinerien belastet worden war. Das zugrunde liegende Ergebnis belief sich auf 5,75 Milliarden US-Dollar, leicht unter den Konsenserwartungen von 5,79 Milliarden US-Dollar. Die Dividende soll 1,77 US-Dollar je Aktie betragen, unverändert zum Vorjahr.

Stausholm sagte, er habe Finanzvorstand Peter Cunningham und sein Team gebeten, "wirklich tief einzutauchen" in die potenziellen Vorteile einer Beendigung der Doppelnotierung von Rio Tinto, nachdem Palliser Capital, das Aktien des Bergbaukonzerns hält, Bedenken geäußert hatte, dass die Struktur veraltet sei und es schwieriger mache, große Geschäfte zu tätigen. Dies sei auch im Board des Unternehmens diskutiert worden, sagte er.

July 31, 2024 01:17 ET (05:17 GMT)

